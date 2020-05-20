За "плівками Деркача" може стояти ЦРУ: джерело назвало мету "зливу"

Так звані "плівки Деркача" про розмову між п'ятим президентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом могли бути злиті співробітниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в спецслужбах. За їх словами, президентів з'єднують офіцери зв'язку і їхні розмови записуються, проте подібних "зливів" в історії не було. Була тільки публікація Білим домом стенограми розмови президента США Дональда Трампа і глави Української держави Володимира Зеленського.

Як стверджують джерела, оприлюднення цих аудіозаписів українському політику може свідчити про те, що за цією грою стоять найвисокопоставленіші керівники ЦРУ.

"Виходячи з того, що ЦРУ керують республіканці, а ФБР – демократи, можна зробити висновок, що "злив" так званих "плівок Деркача" робився для нового витка протистояння між республіканцем Трампом і демократом Байденом", – пояснило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" про нібито тиск ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України і її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

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