Головна Новини
20 травня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

За "плівками Деркача" може стояти ЦРУ: джерело назвало мету "зливу"

5.4т
Читати матеріал російською

Так звані "плівки Деркача" про розмову між п'ятим президентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом могли бути злиті співробітниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в спецслужбах. За їх словами, президентів з'єднують офіцери зв'язку і їхні розмови записуються, проте подібних "зливів" в історії не було. Була тільки публікація Білим домом стенограми розмови президента США Дональда Трампа і глави Української держави Володимира Зеленського.

Як стверджують джерела, оприлюднення цих аудіозаписів українському політику може свідчити про те, що за цією грою стоять найвисокопоставленіші керівники ЦРУ.

За "плівками Деркача" може стояти ЦРУ: джерело назвало мету "зливу"

"Виходячи з того, що ЦРУ керують республіканці, а ФБР – демократи, можна зробити висновок, що "злив" так званих "плівок Деркача" робився для нового витка протистояння між республіканцем Трампом і демократом Байденом", – пояснило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" про нібито тиск ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

  • На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України і її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

  • У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Дональд Трамп Джо Байден Андрій Деркач
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
6
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги