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За останній тиждень рейтинг партії "ЄС" зріс на 3%, а "Голос" втратив 2%

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Партія "Слуга народу" піднялася за тиждень майже на чотири сходинки у рейтингу політсил, що йдуть на вибори до парламенту.

Зараз вони мають підтримку 45%. У політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка плюс 3%. Такі дані опублікувала команда "Сьогодні" та американська компанія Edison research, які провели соцопитування, йдеться у сюжеті ТРК "Україна".

Верховна Рада

Верховна Рада

Високий Замок

"Опозиційний блок" за тиждень наростив 1,5 пункти, а "Опозиційна платформа — за життя" втратила 2 пункти, і має 11%.

Майже 2,5 пункти за тиждень розгубив "Голос" Святослава Вакарчука.

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"Європейська солідарність" веде до парламенту нових і досвідчених

Згідно з опитуванням, з огляду на похибку зберігає шанси потрапити до ВР Радикальна партія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах 21 липня, у трійці — партія п'ятого президента Порошенка "Європейська солідарність". Такі дані були опубліковані центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс".

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Партія "Європейська солідарність""Слуга Народу"Партія Вакарчука "Голос"
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леня зе
леня зе
силос .манипуляция.
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Маслов Олег
Маслов Олег
Интересно, а за счет чего вырос рейтинг у ЭС? Хотя компания Edison research - американская)))))
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Партия }|{опа полюбому победит в этом гадюшнике))
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