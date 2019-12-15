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15 грудня • оновлено в 13:41
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За наші податки: Новосад і Ко отримали майже 400 тисяч гривень зарплати

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Співробітники Міністерства освіти України отримали в листопаді 2019 року 399 тис. грн брутто (до вирахування податків і інших зборів) зарплати.

Про це повідомляють "Українські новини". При цьому видання нагадує, що в жовтні працівники міністерства цілому заробили 305 тис. грн.

За наші податки: Новосад і Ко отримали майже 400 тисяч гривень зарплати

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За даними видання, міністр освіти Анна Новосад заробила в листопаді 55 тис. грн, що на 11 тис. більше, ніж оклад прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. При цьому посадовий оклад чиновниці склав 12,9 тис. грн, а решту суми склали доплати, премії і індексації. Також видання зазначає, що після вирахування податків Новосад отримала 44,3 тис. гривень "чистої" зарплати.

При цьому видання озвучило зарплати інших працівників відомства:

  • заступник голови міністерства Юрій Полюхович заробив 50 тис. грн;

  • Єгор Стадний – 58,9 тис. грн;

  • Любомир Мандзій – 61,3 тис. грн;

  • Петро Коржевський – 58,4 тис. грн;

  • Максим Ярмистий – 55,1 тис. грн;

  • Світлана Даниленко – 59,8 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Новосад повідомила, що заборгованість вчителям виникала через проблеми в системі розподілу грошей.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України зарплата
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