За наші податки: Новосад і Ко отримали майже 400 тисяч гривень зарплати

Співробітники Міністерства освіти України отримали в листопаді 2019 року 399 тис. грн брутто (до вирахування податків і інших зборів) зарплати.

Про це повідомляють "Українські новини". При цьому видання нагадує, що в жовтні працівники міністерства цілому заробили 305 тис. грн.

За даними видання, міністр освіти Анна Новосад заробила в листопаді 55 тис. грн, що на 11 тис. більше, ніж оклад прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. При цьому посадовий оклад чиновниці склав 12,9 тис. грн, а решту суми склали доплати, премії і індексації. Також видання зазначає, що після вирахування податків Новосад отримала 44,3 тис. гривень "чистої" зарплати.

При цьому видання озвучило зарплати інших працівників відомства:

заступник голови міністерства Юрій Полюхович заробив 50 тис. грн;

Єгор Стадний – 58,9 тис. грн;

Любомир Мандзій – 61,3 тис. грн;

Петро Коржевський – 58,4 тис. грн;

Максим Ярмистий – 55,1 тис. грн;

Світлана Даниленко – 59,8 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Новосад повідомила, що заборгованість вчителям виникала через проблеми в системі розподілу грошей.

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