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За місяць навіть не подзвонив: Клімкін розкрив нові деталі конфлікту із Зеленським

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Президент України Володимир Зеленський за півтора місяці на посаді глави держави жодного разу не спілкувався з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, з яким у нього виник конфлікт через ноту Росії щодо полонених моряків.

Про це написав у Facebook журналіст Петро Шуклинов за підсумками інтерв'ю з главою МЗС.

"Із моменту інавгурації президент Володимир Зеленський жодного разу не спілкувався з міністром закордонних справ. Ще раз. Жодного. Разу. За півтора місяці", – зазначив він.

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Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

Шуклинов також розповів, що одного разу Клімкін сам подзвонив в Адміністрацію Зеленського, щоб дати йому кілька порад напередодні зустрічей із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Але говорити з ним було нікому. Рекомендації виявилися не потрібні", – поділився журналіст, пообіцявши незабаром розкрити всі подробиці розмови.

За місяць навіть не подзвонив: Клімкін розкрив нові деталі конфлікту із Зеленським

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст із главою держави.

  • Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

  • Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

  • Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

  • Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

  • У "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

  • У результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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Особи
Володимир ЗеленськийПавло Клімкін
Місце
Україна
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чугункин, оказывается, ябеда.
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