За "хорошу поведінку": Скороход озвучила суми в конвертах, які отримали "слуги народу"

Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії, озвучила суми, які нібито отримували нардепи політсили за "хорошу поведінку".

У коментарі OBOZREVATEL Скороход розповіла, що "слухняним депутатам" давали по 5 тисяч доларів, а ті, хто займає вищі посади, отримали по 10 тисяч доларів.

За її словами, це була "разова акція". При цьому прізвища тих, хто давав гроші "слугам народу", Скороход називати відмовилася.

Незважаючи на виключення з фракції, Скороход позитивно висловилася про президента Володимира Зеленського. Вона вважає, що він або не знає всієї правди про справи фракції, або йому спотворюють інформацію.

У той же час Скороход заявила, що з Офісу президента надходять вказівки нардепам, за які законопроекти потрібно голосувати.

Анна Скороход, Верховна Рада

Як писав OBOZREVATEL:

14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали правоохоронні органи.

Політик підкреслила, що її чоловіка затримали в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу.

При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія до затримання її чоловіка ніякого відношення не має.

У свою чергу адвокат Сергій Тарасюк стверджує, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук в Росії.

Незабаром в ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка Скороход Алякіна відразу після її відмови голосувати за законопроект про ринок землі – випадковість.

15 листопада суд прийняв рішення по чоловікові Скороход та спільнику Фукса. Алякіна відпустили під нічний домашній арешт.

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