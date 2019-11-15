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15 листопада • оновлено в 20:40
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За "хорошу поведінку": Скороход озвучила суми в конвертах, які отримали "слуги народу"

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Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії, озвучила суми, які нібито отримували нардепи політсили за "хорошу поведінку".

У коментарі OBOZREVATEL Скороход розповіла, що "слухняним депутатам" давали по 5 тисяч доларів, а ті, хто займає вищі посади, отримали по 10 тисяч доларів.

За її словами, це була "разова акція". При цьому прізвища тих, хто давав гроші "слугам народу", Скороход називати відмовилася.

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Незважаючи на виключення з фракції, Скороход позитивно висловилася про президента Володимира Зеленського. Вона вважає, що він або не знає всієї правди про справи фракції, або йому спотворюють інформацію.

У той же час Скороход заявила, що з Офісу президента надходять вказівки нардепам, за які законопроекти потрібно голосувати.

Анна Скороход, Верховна Рада

Анна Скороход, Верховна Рада

Як писав OBOZREVATEL:

  • 14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали правоохоронні органи.

  • Політик підкреслила, що її чоловіка затримали в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу.

  • При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія до затримання її чоловіка ніякого відношення не має.

  • У свою чергу адвокат Сергій Тарасюк стверджує, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук в Росії.

  • Незабаром в ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

  • Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка Скороход Алякіна відразу після її відмови голосувати за законопроект про ринок землі – випадковість.

  • 15 листопада суд прийняв рішення по чоловікові Скороход та спільнику Фукса. Алякіна відпустили під нічний домашній арешт.

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Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Голосование за землю профинансировал запад.
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