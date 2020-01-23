За гроші Пінчука й Сороса? Скільки витратили "слуги" у Давосі й чому могли порушити закон

На Всесвітній економічний форум у Давос злетілося безліч бізнесменів і політиків топрівня з усього світу. Україна теж не пасе задніх – крім президента Володимира Зеленського й прем'єра Олексія Гончарука, до Швейцарії вирушили десятки нардепів.

Водночас побути три дні на ВЕФ – задоволення не з дешевих, як однокімнатна квартира в обласному центрі. У Раді запевняють: такі витрати виправдані, та й розщедрилися на цей вояж якісь інвестиційні компанії.

Хто саме спонсорує подорож народних депутатів у Давос, чи можна вважати це корупцією і в чому сенс дорогої поїздки – з'ясовував OBOZREVATEL.

Скільки коштує Давос?

Відвідати Всесвітній економічний форум у Швейцарії аж ніяк не дешево. З огляду на переліт, проживання, транспорт, харчування та внесок за реєстрацію – сума налічується більш ніж кругленька. Розберемо за порядком.

Тільки за найскромнішими підрахунками кілька днів у Давосі коштуватимуть щонайменше 2-3 тисячі доларів – з урахуванням проживання, харчування та перельоту. Безумовно, готелі та апартаменти можна знайти на будь-який смак, і за 5-6 тисяч доларів.

Готелі на Booking Скриншот

Готелі на Booking Скриншот

Середня ж вартість квитка на літак – в районі 8-10 тисяч гривень. Ще кілька тисяч гривень потрібно віддати за таксі від аеропорту до міста. Приблизно стільки ж і за харчування. Давос – місто курортне, з цінами швейцарськими, та ще й завищеними.

Окрему увагу варто звернути й на реєстраційний внесок. ВЕФ – це зібрання людей небідних, і не звичайних мислетелей, а фактично мільйонерів, політиків різного рівня й просто дуже відомих осіб. Все відбувається завдяки фінансовій підтримці великих компаній і фондів.

Наприклад, залежно від рівня доступу до заходу, учасники повинні заплатити від 60 до 500 тисяч доларів. Якщо ж є спеціальне запрошення, то сума значно менша – приблизно 18 тисяч доларів.

Отже, з урахуванням внеску (якщо його заплатили депутати) мандрівка в Давос обійдеться в 21-22 тисячі доларів (майже 550 тисяч гривень), якщо сильно економити. Ціна однокімнатної квартири в обласному центрі.

Що кажуть в Раді

Головне питання – у чому сенс поїздки і який від неї ефект?

Делегація з українських нардепів більш ніж значна. Тільки від "Слуги народу" поїхали 20 представників: глава фракції Давид Арахамія, глава партії Олександр Корнієнко, Марина Бардіна, Елизавета Ясько, Євгенія Кравчук, Святослав Юраш та інші.

Також на Давосі були помічені народний обранець Вадим Новинський, членкиня "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська, від "Голосу" засвітилися Кіра Рудик, Леся Василенко, Юлія Клименко та інші. Загалом виходить значна делегація – майже 30 осіб.

Члени "Слуги народу" летять у Давос Facebook Сержа Сергєєва

Члени "Слуги народу" в Давосі Telergam-канал Тараса Березовця

Множимо на мінімальну вартість поїздки (21 тисяча) – отримуємо приблизно 600 тисяч доларів всього на три дні. Цифра просто колосальна.

Як пояснив Арахамія, депутати полетіли завдяки окремим інвесторам. Щоправда, хто саме і на яких умовах дав грошей на вояж – не відповів.

"Правильно пан Разумков помітив – не витрачаються партійні кошти. Це мультидонорська асоціація, в яку увійшли багато провідних міжнародних компаній, інвестиційні фонди, які розробили цей Ukrainian house. До речі, він збільшився значно, я сподіваюся, що наступного року буде тільки поліпшуватися ця ситуація. Тому, вважаю, що це справжні інвестиції, але всі будемо дивитися, як то кажуть, "курчат по весні будемо рахувати", – зазначив глава фракції СН.

Хто заплатив і на яких умовах

З відповіді стає зрозуміло – нардепам могли проплатити як іноземні партнери (наприклад, посольство США або фонди Джорджа Сороса), так і український великий бізнес. Зважаючи на те, що всі вони беруть участь в "українському сніданку", йдеться про олігарха Віктора Пінчука.

Який у цьому сенс? За словами Арахамії, якщо після поїздки Україна отримає хоча б два-три інвестиційні проєкти на 100-200 млн доларів, то це було недарма. Якщо ж ні – то наступного року він туди їхати не буде. Звідки там візьмуться такі інвестиції – питання залишається відкритим.

Цікава позиція в минулому однієї з головних кандидаток на посаду глави Комітету із закордонних справ Єлизавети Ясько. Крім фрази: "Це відрядження", – політикиня не змогла виразно пояснити, хто оплачував подорож.

"Це офіційне відрядження, я вам відповіла... Вся інформація є у нашого керівництва. Я не можу знати всі деталі моїх відряджень", – з посмішкою та невеликим роздратуванням відповіла журналісту "Радіо Свобода" Ясько.

Ось так у коментарі OBOZREVATEL аргументувала мету поїздки нардепка Євгенія Кравчук:

"Участь в нинішньому з'їзді для України особливо важлива, тому що закордонні партнери не знають нових членів уряду, депутатів. Для них майже всі ми – незнайомі люди без тривалого політичного досвіду. За таких обставин нам відводиться роль комунікаторів, які можуть розповісти про зміни, що відбуваються в Україні; про закони, які відкривають нові можливості для інвесторів. Наприклад, про концесії. Або про те, що в 2020 році запланована велика приватизація державних підприємств. І ми цю можливість повинні використовувати максимально", – підкреслила Кравчук.

Дивіться відео на тему:

Навіщо ж туди поїхала така кількість народних обранців? Хіба іноземним інвесторам недостатньо було звичайної делегації з п'яти осіб? Керівництва партії СН, глави фракції і декількох представників від Комітету із закордонних справ?

Цікавий і той факт, що делегація українських нардепів прилетіла фактично лише на один захід – "український сніданок". Наприклад, фотографій із виступу Володимира Зеленського у вільному доступі і не знайти.

OBOZREVATEL обов'язково надішле запити до керівництва партій "Слуга народу" і "Голос", щоб дізнатися, за чий кошт політичні сили відправили своїх представників на форум у Давос.

При цьому важливо підкреслити – якщо ж народні депутати не зможуть відзвітувати про спонсорів поїздки, то ними цілком може зайнятися Національне агентство з протидії корупції. Адже далеко не всі учасники делегації можуть пояснити, звідки з'явилися гроші на поїздку.

До того ж – спонсорська допомога для членів парламенту річ також небезпечна. Обранцям потрібно довести, що отримали вони її "просто так", без будь-яких гарантій для донорів. У статті 369 Кримінального кодексу сказано, що така неправомірна вигода карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 8500 до 11900 грн), або в'язницею до 4-х років.

У самій поїздці немає нічого поганого, народні депутати та члени уряду повинні залучати інвесторів до України. ВЕФ цілком придатний для цього майданчик. Питання лише полягає в тому, хто оплачував такий дорогий візит, на яких умовах (що отримає взамін?) І чому від Верховної Ради полетіло майже три десятки нардепів.

І ще один важливий пункт – який практичний ефект від зустрічей? Чи зможуть народні обранці залучити інвесторів або поліпшити імідж країни своїм перебуванням.

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