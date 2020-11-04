З`явився проект Постанови щодо урядової версії бюджету на 2021 рік від бюджетного комітету ВР.

Серед головних пріоритетів ВР збільшення фінансування на самих себе?!

Нагадаю, що Уряд передбачив на утримання ВР 2 мільярди 288 мільйони 635.8 гривень, а в 2020 році було 2 мільярди 44 мільйони 774.8 гривень

Нині депутати вирішили додати собі ще майже 250 мільйонів:

- майже 138 мільйонів - на законодавчу діяльність;

- майже 110 мільйонів - організаційне й матеріально-технічне забезпечення;

- майже мільйон на висвітлення діяльності ВР.

Окрім того, депутати планують відновити для своєї діяльності в округах так званий депутатський фонд у сумі 7 мільярдів 360 мільйонів.

Отож, маємо перший результат роботи над урядовим проектом бюджету-2021 у Верховній Раді - депутати вирішили почати з самих себе, додавши фінансування на своє утримання та свою депутатську діяльність в округах!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.