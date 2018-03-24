За 20 років: в США оцінили шанси України подолати корупцію

Україні знадобиться від 10 до 20 років для того, щоб остаточно подолати корупцію.

Таку думку в інтерв'ю для Радіо Свобода висловив колишній сенатор американського штату Канзас (1997-2013 роки) і політолог Кріс Стайнегер.

"Думаю, Україна та інші радянські країни мають довгу традицію корупції і хабарів. І позбутися цього складно. Думаю, вам знадобиться 10-20 років, щоб остаточно вирішити цю проблему", - сказав він.

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Стайнегер додав, що зусиль уряду мало, а тому допомагати має і суспільство.

Він підкреслив, що Україні необхідно буде чимало часу, щоб налагодити зростання економіки.

"Думаю, вам знадобиться багато часу, перш ніж економіка почне дійсно рости. Вона не росте моментально. Подивимося на досвід таких країн, як Польща, Чехія, Хорватія. Серед них Польща - це хороший приклад так небагатої, але досить успішною країни, яка досягла результату за 20 років ", - сказав Стайнегер.

Як повідомляв "Обозреватель", в Держдепі назвали корупцію ключовою проблемою України.