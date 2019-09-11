З нардепів зняли недоторканність: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Верховної Ради. У документах зазначено, що 11 вересня документ був повернутий до парламенту з підписом президента.

Володимир Зеленський Пресслужба ОП

Суть закону зводиться до вилучення із 80-ї статті Конституції двох частин, у яких йдеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливості затримати, заарештувати й притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

У новій редакції залишилася тільки частина про те, що нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Так, з 1 січня 2020 року, щоб притягнути депутата до кримінальної або адміністративної відповідальності, не потрібен буде дозвіл Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зняття депутатської недоторканності в першому читанні. 3 вересня депутати підтримали ініціативу в цілому.

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