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29 жовтня • оновлено в 17:12
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"З нами так не можна!" "Слуги народу" освистали виступ доброволиці у Раді

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Представники партії "Слуга народу" освистали виступ у Верховній Раді доброволиці-медички, ветеранки АТО та народної депутатки від "Європейської солідарності" Яни Зінкевич, коли вона відповідала на закиди президентської фракції щодо емоційної реакції Софії Федини на відвідування Володимиром Зеленським Золотого-4.

Про це Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що під час виступу їй скандували "ганьба".

"Мені, добровольцю, ветерану, захиснику нашої країни, Народному Герою України під час виступу в залі ВР слуги народу кричали "ганьба". Так слуги якого народу, партія "Слуга Народу"? (Зауважу, що серед СН є нормальні проукраїнські люди, і в них уже є розуміння, куди вони потрапили. Шкода, що вони там у меншості. Далі все залежить лише від них)", – написала парламентарка.

Яна Зінкевич

Яна Зінкевич

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Зауважимо, що під час виступу, вона наголосила, що політсила висловлює обурення участю нардепа від "Слуги народу" у пропагандистських шоу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Євген Шевченко показав себе зрадником і колаборантом. І мені дивна відсутність реакції партії "Слуга народу", щонайменше зі спростуванням сказаного і вибаченням перед суспільством", – зазначила Зінкевич.

Політикиня нагадала, що під час телеефіру Шевченко заявив, ніби говорить від імені української влади і запропонував напряму зустрітися із керівником проросійських терористів.

"Виступ представника влади від імені влади домовлятися з терористами – це державна зрада. Його має взяти під арешт СБУ, а перед цим зняти недоторканність Верховна Рада. Сподіваюся, у "Слузі народу" пам'ятають, що вони не слуги Кремля, і самі ініціюють кримінальну справу проти колаборанта", – наголосила нардепка.

Вона зауважила, що замість адекватного оцінювання дій свого депутата президентська партія здійснює нападки на народного обранця від "ЄС" Софію Федину.

"Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що лунає у думках мільйонів. І вона має право на цю думку. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його зокрема – це абсурд!" – сказала Зінкевич.

У цей час представники "Слуги народу" зчинили гамір, галас та скандували "ганьба" госпітальєрці.

"І мені, дівчині, яка у 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка чотири рази ухилялася від повісток в армію. Я бачу, що таке ставлення до захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти: з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами", – наголосила Зінкевич.

Як писав OBOZREVATEL, депутат від "Слуги народу" Шевченко в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив, що протести, які відбулися у Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення. Також він стверджує, що його нібито підставили.

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Особи
Яна Зінкевич Софія Федина
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу Верховна Рада України
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руденко евгений
руденко евгений
"Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины",- скромнее надо быть и понимать, что у других людей может быть другое мнение...
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hunt andres
hunt andres
Куда не наступи - вляпаешься в народного героя украины)))
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Симпатичная девушка. Зачем в эту грязь полезла?
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