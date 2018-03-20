От провели дискусію з моїми колегами політологами та юристами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка про потребу виконання щонайменше 2 вимог українського народу у відповідності з голосуваннями на Всеукраїнському референдумі 2000 року.

Історія питання

16 квітня 2000 відбувся Всеукраїнський референдум із 4 питань.

1 питання та 4 питання варто виокремити. Отож, питання створення двохпалатного парламенту передбачало внесення відповідних змін до Конституції та законодавства, а розширення повноважень Президента у частині розпуску ВР передбачало доповнення до двох статей Конституції (90 та 106).

Варто звернути увагу на 2 і 3 питання.

Вони були сформульовані однозначно:

"Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв`язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: "Народні депутати України не можуть бути без згоди ВР притягнуті до кримінальної відповідальності чи заарештовані"?

підтримали "ЗА" - 90.2%;

"Чи згодні Ви зі зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов`язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п`ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?

підтримали "ЗА" - 91.1%

З огляду на відмову ВР реагувати на ці рішення Референдуму, Конституційний Суд за зверненням 60 народних депутатів 5 жовтня 2005 року визначив, що "результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов`язковими".

А за зверненням Президента Конституційний Суд 16 квітня 2008 року виписав своє рішення ще більш категорично:

"рішення всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів єостаточним і не потребує будь-якого затвердження, в тому числі ВР України".

Незабаром минає 10 років з дня ухвалення рішення КС, а його НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ.

У мене запитання до Президента, ВР і КС та юридичної спільноти:

коли в Україні нарештізалишиться 300 пересічних (доторканих) депутатів, як цього вимагав український народ і КС як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні?!