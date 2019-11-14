"З іншими ж нічого": Разумков назвав затримання чоловіка Скороход випадковістю

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка народної депутатки від "Слуги народу" Ганни Скороход Олексія Алякіна одразу після її відмови голосувати за законопроєкт про ринок землі – випадковість.

Свою точку зору він висловив в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 14 листопада. Таким чином спікер відповів на зауваження глави фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, який намагався присоромити "Слугу народу" нібито за образу в бік нардепки.

"Я дізнався, як і ви, про це на своєму робочому місці. Мені не було нічого відомо. По-друге, я не можу стверджувати, винна людина чи ні. Для цього є правоохоронні органи", – відповів Разумков.

Разумков назвав затримання чоловіка Скороход випадковістю

"Якщо я не помиляюся, зі "Слуги народу" три нардепи проголосували "проти" і ще 16 утрималися. Але це трапилося з одним із депутатів. Не можу говорити, що це якось пов'язано. З усіма іншими особами нічого такого не трапилося. Тому це може бути випадковість чи сплановані дії поліції", – додав він.

Чоловіка Скороход Алякіна затримали вранці 14 листопада Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скороход у Раді заявила, що її цивільного чоловіка Алякіна затримали, нібито щоб помститися їй за відмову голосувати за законопроєкт про ринок землі.

Адвокат Сергій Тарасюк запевнив, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук у Росії.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія до затримання чоловіка Скороход жодного відношення не має. Він звинуватив Алякіна в спробі підкупу народних депутатів із метою не дати Верховній Раді проголосувати за анбандлінг у НАК "Нафтогаз".

У "Слузі народу" задумали виключити Скороход через зв'язки її чоловіка з Росією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!