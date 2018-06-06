З депутатів знімуть недоторканність? В Раді назвали строки

Регламентний комітет Верховної Ради зможе розглянути законопроект 158 народних депутатів про скасування депутатської недоторканності, який Конституційний суд України 6 червня визнав конституційним, ще до завершення поточної сесії.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила народний депутат від фракції "Народний фронт" та член комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Ірина Єфремова, додав: "Якщо він буде поданий до парламенту та розписаний головою Верховної ради на комітет, то безумовно".

Проте, Єфремова не впевнена у єдності парламенту аби законопроект був проголосований.

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"Особисто за себе можу сказати, я натисну кнопку "так", я проголосую за зняття депутатської недоторканності. Як проголосує зал? Я не впевнена, що набереться кількість голосів", – вважає нардеп.

Стосовно нарікань про те, що прийняття законопроекту навмисно затягується, Єфремова не вбачає в цьому якоїсь вигоди для парламентарів.

"Нам немає сенсу його затягувати, бо все рівно це буде діяти для нових депутатів", – пояснила вона.

Зазначимо, що OBOZREVATEL зв'язався з прес-службою КС, там наразі не можуть підтвердити інформацію про рішення суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із обійманої посади.