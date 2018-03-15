З Бакуліна зняли недоторканність: що відомо про скандального нардепа

15 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з нардепа "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у порушенні низки статей КК України.

Відомо, що сам Бакулін вже покинув територію України. Нардеп нібито відбув на лікування і останні півтора року не з'являвся у Верховній Раді

Читайте на "Обозревателе" про те, що ще відомо про позбавленого недоторканності нардепа.

Євген Бакулін

Біографія

У червні 2003 року Бакуліна призначили на посаду генерального директора компанії "Укргазвидобування", яка була дочірньою компанією "Нафтогазу". Він обіймав цю посаду до березня 2005 року.

Потім був знятий із поста внаслідок зміни голови правління компанії "Нафтогаз", яким весь цей час був нинішній глава "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

Однак вже у вересні 2006 року Бакуліна повернули на ту ж посаду після формування уряду Віктора Януковича і вручення портфеля міністра палива та енергетики Юрію Бойко.

У грудні 2007 року поступився кріслом Олегу Дубині, а в березні 2010-го знову повернувся на пост глави правління Нафтогазу.

25 березня 2014 року розпорядженням Кабміну Бакулін звільнений з посади голови правління Нафтогазу, на його місце призначений Андрій Коболєв.

З 27 листопада 2014 року народний депутат України 8-го скликання. Обраний від партії Опозиційний блок по виборчому округу № 106. Голова підкомітету з питань відпочинку та оздоровлення дітей Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

У чому підозрюють?

За версією слідства, посадові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК "Нафтогаз України" і ДАТ "Чорноморнафтогаз" у березні та жовтні 2011 року закупили бурові установки за завищеною ціною, у процесі закупівлі вкрали близько $144 млн. Один зі свідків, ім'я якого не розкривають, серед причетних до схеми назвав ім'я Бакуліна.

Нардеп підозрюється за ст.255 (створення злочинної організації), ст.191 (крадіжка), ст.209 (відмивання коштів) КК України.

Де ховається Бакулін?

"Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну. Справи направлені до Верховної Ради України", - написала в Facebook лютому 2018 прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

При цьому в коментарях вона додала, що Бакулін вже три роки переховується на території РФ. Сам же нардеп через своїх адвокатів запевняє, що продовжує лікуватися. Та ще й у двох місцях одразу.