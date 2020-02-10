Юзік – податківець, а Брагар – сапер: названі топ-6 нардепів-"геніїв" у "Слузі народу"

Багато з народних депутатів України від президентської партії "Слуга народу" беруть участь в розробці законопроєктів, які абсолютно не пов'язані з їх освітою або попередньою сферою діяльності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Комітет виборців України, проаналізувавши законотворчу діяльність парламентаріїв, які представляють "нові обличчя".

Наприклад, спортсмен Жан Беленюк є співавтором проєкту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (в частині особливостей зарахування акцизного податку). Також він працював над змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються особливостей дорожнього руху автомобілів швидкої допомоги та поліції. При цьому Беленюк є членом Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Жан Беленюк LIGA.net

А скандально відомий Євгеній Брагар хоча і є членом Комітету з питань свободи слова, не подав жодного проєкту закону на цю тему. Всі 10 законопроєктів парламентарія стосуються інших питань. Зокрема, він запропонував внести зміни в закон "Про протимінну діяльність" і зареєстрував законопроєкти про зміни до Податкового кодексу.

Євгеній Брагар "Еспресо.TV"

У свою чергу колишній весільний фотограф Сергій Штепа ініціював зміни до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" в частині діяльності Державної прикордонної служби України. Також він запропонував низку змін до Податкового, Митного та Кримінального кодексів України. При цьому депутат є членом Комітету з цифрової трансформації.

Сергій Штепа "Цензор.НЕТ"

Що стосується ексактора "95 кварталу" Юрія Корявченкова (Юзіка), то він запропонував зміни до Податкового кодексу щодо ліквідації корупційних схем в будівельній сфері та став співавтором нового закону "Про столицю". Крім цього нардеп ініціював низку законопроєктів у сфері охорони здоров'я.

Юрій Корявченков (Юзік) "112 Україна"

Ще один представник "Слуги народу" Святослав Юраш, один з ініціаторів створення МФО "Цінності. Гідності. Родина", став співавтором проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт", ініціював зміни до Податкового кодексу щодо розвитку малого бізнесу і щодо спрощення роботи ФОП, а також написав закон "Про самоврядування медичних професій і про діяльність профспілок".

Святослав Юраш nv.ua

Тим часом один із найскандальніших нардепів Максим Бужанський, який раніше був журналістом, запропонував цілий перелік ініціатив. Йдеться про зміни до закону "Про освіту" на відповідність тестів ЗНО освітнім програмам, реєстрацію проєкту закону "Про скасування закону про люстрацію", пропозиції змін до закону "Про облік природного газу", про навчання державною мовою в навчальних закладах і про "запобігання героїзації військових злочинців і легалізації нацизму".

Макс Бужанський "Наше місто"

"Ми припускаємо, що низка нових облич часто тільки ставлять свої підписи під законопроєктами авторства інших народних депутатів. Однак нелогічно і неприйнятно, коли депутат стає співавтором законопроєкту, не читаючи і не розуміючи його суті. Не маючи відповідної освіти, професійного досвіду і досвіду роботи в профільному комітеті. Навряд чи такі депутати можуть якісно взяти участь в розробці законопроєкту", – зробив висновок голова КВУ Олексій Кошель.

"Фактично зараз в Раді сформувалася категорія "парламентських геніїв", які, якщо оцінювати їх законопроєктну роботу, однаково добре розбираються як в питаннях фінансової політики, так і в тонкощах ведення протимінної діяльності або специфіки роботи водного транспорту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше проєкт "Чесно" оприлюднив список нардепів, які стали "лідерами" за прогулами. У листопаді їх оштрафували на 3 млн гривень. Найбільше засідань парламенту пропустили три представники "Слуги народу", один позафракційний мажоритарник і один член ОПЗЖ.

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