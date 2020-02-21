"Держава під загрозою": Южаніна розкритикувала звіт Гончарука

Уряд президента Володимира Зеленського використав результати роботи попередньої влади для звіту перед парламентом про свої досягнення.

Про це сказала депутат фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна під час обговорення звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності уряду у 2019 році.

"Ви не знаєте жодної цифри в якому стані знаходиться економіка. Мені здається, що наша держава і населення насправді під великою загрозою", – звернулася вона до прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану", – повідомила Ніна Южаніна.

За її словами, також надходження до бюджету будуть значно не виконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярди гривень.

"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, підштовхуєте до подальшого розорення", – додала вона.

Южаніна також зауважила, що вперше за весь час в парламенті не мали програми уряду, а отримали сьогодні то звіт, чи то просто надіслану нам інформацію.

"Велика кількість різних паперових слайдів, які включають дані за роботу всього попереднього уряду і частково свою роботу. Це є маніпуляція всією інформацією", – сказала представниця "Європейської солідарності".

"Те, що робила наша команда і наші досягнення – вони вас не стосуються. А ваш звіт на 80% складався із досягнень саме нашої команди", – підкреслила парламентар.

Депутат наголосила: "Ви мали би точно відокремити свою роботу у четвертому кварталі 2019 року і за два місяці цього року. Це було б більш етично і справедливо по відношенню до всіх громадян України".

Южаніна також зауважила, що нова влада всі дві передвиборчі кампанії критикувала роботу попереднього уряду, тому мала б переглянути всі процеси і скоригувати їх.

При цьому вона зауважила, що виступ Гончарука повністю відрізняється від інформації, яку роздали народним депутатам в матеріалах звіту уряду.

"Ви сказали, що ви зробили аудит всі кадастрів. Але ви його доробили. Вам залишалося тільки закінчити ту велику роботу, яку робила попередня влада", – зазначила депутат.

"Щодо аудиту чисельності населення ви знову сказали неправду, тому що ці дані, які ви оприлюднили це був не аудит, не перепис. Це все є статистичні дані, якими ми і так володіли", – також сказала депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі.

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