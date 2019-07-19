Юсов випереджає кандидатів нової і старої влади на 216 окрузі Києва

На позачергових виборах у Верховну Раду України на окрузі №216 Києва з невеликим відривом лідирує єдиний кандидат у народні депутати від демократичних сил Андрій Юсов.

Як повідомила Лабораторія політичних стратегій і аналізу, за Юсова готові проголосувати близько 24% опитаних виборців.

На другому місці опинився чинний депутат Київради Віталій Павлик, він отримав 20,9% голосів. На третьому місці представниця президентської партії "Слуга народу" Леся Забуранна – 17,5%. Інші кандидати значно відірвались від трійки лідерів.

Андрій Юсов "Антикор"

"Визначення електоральних настроїв мешканців 216 округу міста Києва робилося у рамках загальноукраїнського опитування, яке було проведене 10-17 липня 2019 року методом "face–to–face", – йдеться у релізі Лабораторії.

Також зазначається, що під опитування підпадали громадяни України віком від 18 років. Загальна кількість респондентів – 2300 осіб. Похибка дослідження не більше 3%.

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