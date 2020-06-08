"Слуга" Заславський розповів про наслідки свого побиття на Житомирщині

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Заславський, якого побили на заправці біля села Зарічани на Житомирщині, заявив, що не шукає політичний підтекст у бійці.

Подробиці інциденту політик повідомив на своїй сторінці у Facebook 8 червня. "Ми з дружиною стояли на касі автозаправки ОККО. Розмовляючи з дружиною і жестикулюючи руками я випадково зачепив пляшкою з водою чоловіка в черзі, вибачився, але людині, мабуть, цього було мало..." – написав він.

Після цього почалася словесна перепалка і чоловік покликав народного депутата на вулицю "поговорити".

"Я цьому не надав значення і пішов з дружиною в своє авто. Чоловік мене наздогнав і почав наносити удари, заставши зненацька. Кілька разів ударив по обличчю і я втратив свідомість", – описав ситуацію Заславський.

Юрій Заславський Колаж

"Хочу вам сказати, що людина бачила мене вперше, я його теж. На мені не написано, що я народний депутат України, тим більше не конкретизовано з якої партії (сумніваюся, що людина знає всіх поіменно і в обличчя)... Тому, швидше за все, чоловік не вміє тримати свої нерви при собі! Я не знаю, можливо, щось сталося у нього в той день", – додав народний обранець.

Він зазначив, що проходить медичне обстеження, "тому що голова таки дуже болить".

"Слава богу, що поруч була дружина, тому що після надання свідчень поліції, нам ще посеред ночі потрібно було дістатися додому... Звичайно, наслідки бійки є, тому що сили-то нерівні (чоловік під два метри зросту при моїх 1,75 см) і ефект несподіванки", – написав депутат.

Facebook / Юрій Заславський

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався 6 червня. Під час бійки 38-річний нардеп впав на землю і втратив свідомість. Він отримав травми – садна і подряпини на обличчі, але від госпіталізації відмовився. Пізніше у фракції "Слуга народу" повідомили подробиці.

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