Гибель 4-х украинских военнослужащих в результате атаки со стороны российских оккупационных войск – один из первых ударов по президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде со стороны Кремля. Путин дал отмашку на проведение долгосрочной компании по дискредитации главы Украины и его окружения, "закончить войну", которую естественно никто из них не начинал. Вскоре по указанию из Кремля к этой грязной компании на крови, неизбежно подключится коллективная путинская пятая колонна в Украине, т. к., информационных и иных возможностей и их для этого внутри страны вполне достаточно.
Пока украинская армия отводила от линии соприкосновения тяжёлое вооружение, оккупанты начали незаметно укреплять свои позиции и сейчас они активно готовятся к военному продвижению на неоккупированные территории Украины.
Вскоре кремлевское руководство оккупантами и их пособники внутри страны включит на полную мощь информационную машину по дискредитации В. Зеленского.
Каковы можно дать рекомендации главе государства и его команде?
С убийцей Путиным разговаривать бессмысленно. Он давно патологически болен тяжелой формой девиантного поведения от того, что уже слишком много "хлебнул крови", тем самым Путин физически не в состоянии дальше жить без причинения людям горя и зла. От разговоров с Путиным невозможно добиться прекращения обстрелов.
Новые акты российской агрессии на востоке Украины требуют от Владимира Зеленского и его команды больших волевых усилий по началу формирования и реализации украинской внешней международной политики, основанной на нормах международного права и обеспечивающей в полной мере защиту национальных интересов страны.
Это уже тысячный сигнал того, что Украина должна перестать быть объектом издевательств со стороны агрессора Путина, при молчаливом ободрении его агрессии против Украины "западными партнерами" Меркель и Макроном и послушного следования в обозначенном не соответствующим нормам международного права и украинского законодательства минско-нормандском фарватере предыдущим политическим руководством Украины.
Пришло время официального признания минских договоренностей неэффективными и незаконными, не отвечающими фактическим обстоятельствам и для эффективного противодействия российской агрессии обеспечить переход к новому формату на базе будапештского меморандума, которым Украине гарантирована безопасность при ликвидации ядерного оружия Великобританией, США, Россией и позже присоединившимися странами, Францией и КНР. В предмет переговоров необходимо включить все временно оккупированные территории.
Восстановить нарушенное международное право, разрушенный режим нераспространения ядерного оружия и эффективный контроль над всей территорией своей государственной границей, - вот какие начальные задачи необходимо решать во внешней политики Украины.
И решать их необходимо не полагаясь на волю глав иностранных государств, а путем проявления собственной политической воли - кропотливой профессиональной дипломатической работой и целым комплексом мер по продвижению и отстаиванию национальных интересов Украины на международном уровне. В общем, делать все то, что не делало предыдущее политическое руководство страны.
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