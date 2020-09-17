Юрченко забарикадувався в будинку і не пускає НАБУ, – Лещенко

Станом на 10:00 17 вересня НАБУ і САП так і не змогли вручити повідомлення про підозру нардепу від "Слуги народу", фігуранту корупційного скандалу Олександрові Юрченку.
Про це написав на своєму Telegram-каналі колишній парламентарій Сергій Лещенко. За його словами, Юрченко не з'явився на пленарне засідання Верховної Ради, закрився в приватному будинку і не виходив назовні.
"Юрченко користується тим, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину. Тактика Юрченка безнадійна, оскільки є різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", – зазначив Лещенко.
Нагадаємо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала Юрченку підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен чиновник або депутат, якого спіймали на хабарі, мусить понести кримінальну відповідальність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.