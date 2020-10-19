Юлія Тимошенко презентувала невідкладний план дій для Києва

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко спільно зі столичною командою презентувала невідкладний план дій після виборів 25-го жовтня.

За словами політикині, Києву потрібна сильна та надійна команда "Батьківщини", яка завжди стояла на захисті інтересів людей, ніколи не сповідувала подвійних стандартів і спроможна змінити Київ, бо кияни заслуговують на краще, йдеться на сайті політсили, (щоб побачити відео, доскрольте новину до кінця).

"Найголовніше – нам треба наповнити бюджет міста Києва та зробити так, щоб більша частина податків, які платять кияни, залишалася в бюджеті міста. Але дуже важливо, щоб ці додаткові фінанси, які ми забезпечимо для столиці, не використовувалися на корупцію, відкати та неефективні дії, пов’язані з чиїмось лобістським бізнесом", – зазначила Тимошенко.

Вона озвучила головні напрями, на які команда "Батьківщини" першочергово спрямовуватиме кошти столичного бюджету:

докорінна реставрація та ремонт усього житлового фонду міста Києва;

розвантаження транспортних магістралей і щорічне відкриття щонайменше однієї станції метро у столиці;

збільшення кількості екологічного транспорту: тролейбусів і трамваїв;

забезпечення безплатними квитками пільгових категорій громадян;

запровадження соціального захисту пенсіонерів і доплата від 500 до 1000 гривень на місяць;

запровадження обов’язкового медичного страхування у вигляді муніципальної медичної страхівки;

підвищення зарплат для столичних медиків на рівні не нижчому, ніж у сусідній Польщі;

створення муніципальної столичної поліції.

Також Тимошенко звернула увагу на екологічні ініціативи "Батьківщини", які потрібно реалізувати у столиці:

повна реконструкція Бортницької станції аерації;

будівництво сучасного сміттєпереробного заводу, який працюватиме за новітніми технологіями та не матиме жодних викидів у повітря;

повна реконструкція системи очищення водопровідної води для міста Києва.

"Наша команда – це професійні люди. Наш кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко – людина, яка докорінно знає все господарство Києва, людина, яка, безпрецедентно для політики чесна та порядна. Він не дасть жодної копійки київського бюджету використати не в тому напрямі, який потрібен киянам. Наші кандидати в депутати Київської міської ради знають свою роботу, можуть ухвалити правильні рішення, підготувати правильні документи, а головне – добитися виконання першочергових кроків, необхідних столиці. Я вірю в нашу команду і в те, що їй вдасться зробити життя в столиці комфортним і безпечним для людей", – запевнила Тимошенко.

Як повідомив OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко заявила, що ситуація з епідемію в країні критична – люди беззахисні, лікарні вже не здатні приймати пацієнтів. Верховна Рада повинна на позачерговому засіданні 20 жовтня ухвалити постанову "Батьківщини" №4228 про створення Нацштабу роботи з COVID-19.