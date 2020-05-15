"Завжди тримав руку біля горла України": Яценюк нагадав, як Путін використовував газ

Колишній український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк нагадав, як президент Росії Володимир Путін "хотів поставити Україну на коліна", використовуючи для цього поставки газу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За словами Яценюка, Путін і надалі йтиме шляхом захоплення України.

"Він ніколи не піде на те, щоб Україна була незалежною, соборною і європейською. Він буде і далі йти шляхом захоплення України. Це не тільки військова агресія. Вона почалася не в 2014 році, вона спалахнула в 14-му. Але Путін до цього дуже довго готувався. Я пригадую кадри, коли Володимир Путін демонстративно дає вказівку (главі "Газпрому" Олексію) Міллеру перекрити поставки газу в Україну. Це був п'ятий рік (2005). Він цим хотів продемонструвати зневагу до України. Він хотів поставити Україну на коліна", – заявив колишній прем'єр.

Яценюк зазначив, що через 10 років після того випадку Україні вдалося позбутися залежності від російського газу.

"Я добре запам'ятав це відео, виждав 10 років і такий же кран, тільки в Словаччині... я відкрив реверсний потік газу і закрив російські поставки газу на територію України. Тоді разом зі словаками та американцями ми позбулися залежності від російського Газпрому", – нагадав він.

Колишній глава уряду додав, що "Путін завжди тримав руку біля українського горла, щоб не дати нам дихати, він хотів контролювати газ, нафту та електроенергію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" виплатив Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

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