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14 лютого • оновлено в 19:45
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Із голим торсом і саморобним тату: спливло смішне фото з юності заступника глави "Голосу"

1.7т
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На тлі фото юного прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який любив розважитися в компанії, що з'явилися в мережі, знайшовся також архівний знімок заступника фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Фото злили в п'ятницю, 14 лютого, в Telegram-канал "Темный рыцарь" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Юний Железняк потрапив у кадр з двома друзями. При цьому нинішній нардеп стояв без футболки і на його тілі було видно величезного намальованого дракона.

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Юний Железняк із друзями

Юний Железняк із друзями

Telegramканал "Темный рыцарь"

Ярослав Железняк: спливло фото з юності нардепа

Ярослав Железняк: спливло фото з юності нардепа

Пресслужба "Голосу"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася добірка архівних фотографій з молодим прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. На знімках він веселиться на різних сімейних святах і зустрічах із друзями. У той час прем'єр носив довге волосся і вважав за краще, як і зараз, класичні костюми.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ярослав Железняк
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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