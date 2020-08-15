Ярош закликав згуртуватися навколо партії Порошенка "Європейська Солідарность"

Командувач Української добровольчої армії та Дмитро Ярош вважає, що доля держави залежить від об’єднання всіх патріотичних сил.

Під час багатотисячної акції проти реваншу п’ятої колони Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він сказав журналістам, що підтримує об’єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії п'ятого президента України Петра Порошенка як найбільшої української опозиційної сили (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Як на мене, йдеться про об’єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави знову ж таки залежить. Я неодноразово говорив про те, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2013-го і 2014, війна врешті решт, коли нам вдалось зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", – нагадав Дмитро Ярош.

"Я підтримую всі об’єднавчі процеси. В зв’язку з тим, що "Європейська Солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", – переконаний Ярош.

"Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але при тому всьому ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидіяти тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання однозначно", – наголосив Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці вважають реальною опозицією до влади партію "Європейська солідарність". Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

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