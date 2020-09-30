Ярош захотів очолити ТКГ і пообіцяв Зеленському вести переговори з позиції сили

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош запропонував свою кандидатуру на пост глави української делегації Тристоронньої контактної групи.

З таким зверненням він виступив до президента Володимира Зеленського в середу, 30 вересня. Ярош заявив, що "будь-які переговори з ворогом повинні проходити з позиції сили, а не немічності і зради".

"Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ... Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" – це зло для України і їх реалізація призведе до українського повстання, а отже, до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу", – написав Ярош.

"Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру як керівника української делегації в Тристоронній контактній групі", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.