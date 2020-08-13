Ярош назвав протести в Білорусі повстанням проти рабства

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош підтримав Білорусь у протестах проти влади і назвав їх боротьбою за свободу від рабства.

На своїй сторінці у Facebook він також розповів, що пов'язує його із сусідньої країною вже протягом багатьох десятиліть.

"Білорусь. З нею пов’язане моє дитинство, бо мачуха моєї мами – бабуся Таня – була білорускою, і я їздив у село Новий Бихов Могилівської області відпочивати влітку. У 1989-90 роках служив в армії у Поставах і Сморгоні. З 2000-го року за дорученням Слави Стецька та Проводу ОУН працював у Білорусі, допомагаючи білоруським націоналістам у розбудові їхніх структур", – написав Ярош.

Крім того, він провів для білоруських побратимів десятки вишколів в Україні, об’їздив ледь не всю Білорусь та брав безпосередню консультативну участь у багатьох білоруських патріотичних акціях проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Водночас командувач УДА подякував білорусам за підтримку українців під час Революції Гідності та в російсько-українській війні. Зокрема він виділив білоруський підрозділ у складі добробатів, який боровся проти окупантів разом з українцями на Донбасі.

"Сьогодні ж у Білорусі відбувається повстання... Повстання проти рабства, несправедливості, фальсифікації, знищення білоруської державності. Десятки тисяч громадян Білорусі чинять спротив промосковському режиму Лукашенка, який спричинив жахливу русифікацію білоруського народу, давно здав Кремлю суверенітет своєї держави і глумиться над правом білорусів мати свободу і справедливість", – зазначив він.

"Боротьба білорусів за самостійність своєї держави не завершиться марно, навіть якщо московський тарган Лукашенко придушить це повстання. Його режим прогнив і рано чи пізно впаде. Головне, щоб кремлівські карлики не скористалися цим і цілковито не захопили братню українцям країну. Врешті білоруський народ переможе. Брати-білоруси, чиніть спротив режиму Лукашенка та Кремлю! Україна з вами! І хай у цій боротьбі вам допоможе Бог! Живє Білорусь!" – зворушливо підсумував Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич оприлюднила звернення до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона закликала його піти з посади, поки ще не пізно, й дорікнула оголошенням війни власному народові.