Янукович готується повернутися в Україну: перші подробиці

Колишній український президент Віктор Янукович, який утік у 2014 році в Росію, має намір повернутися в Україну.

Як передає "5 канал", про це заявив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, де почали розглядати сім скарг захисників про скасування вироку Януковичу.

"Він зараз перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, які забезпечать можливість його перебування на батьківщині", – заявив адвокат.

"Основні завдання, поставлені клієнтом, – це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у скоєнні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються", – додав Сердюк.

У свою чергу прокурор ГПУ Руслан Кравченко наголосив, що сторона звинувачення впевнена у своїй перемозі, оскільки "вирок Оболонського райсуду міста Києва – мотивований і законний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що експрезидент України отримав тимчасовий притулок у Росії.

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, в ГПУ впевнені, що проживає він все ж у Підмосков'ї.

У січні поточного року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

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