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23 вересня • оновлено в 23:03
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Янукович готується повернутися в Україну: перші подробиці

21.3т Читати матеріал російською

Колишній український президент Віктор Янукович, який утік у 2014 році в Росію, має намір повернутися в Україну.

Як передає "5 канал", про це заявив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, де почали розглядати сім скарг захисників про скасування вироку Януковичу.

"Він зараз перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, які забезпечать можливість його перебування на батьківщині", – заявив адвокат.

"Основні завдання, поставлені клієнтом, – це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у скоєнні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються", – додав Сердюк.

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У свою чергу прокурор ГПУ Руслан Кравченко наголосив, що сторона звинувачення впевнена у своїй перемозі, оскільки "вирок Оболонського райсуду міста Києва – мотивований і законний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що експрезидент України отримав тимчасовий притулок у Росії.

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, в ГПУ впевнені, що проживає він все ж у Підмосков'ї.

У січні поточного року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

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Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну может сам янукович и не знает, но на него открыта охота в Украине. надеюсь он не долго проживет в Украине :) очередь за его головой большая!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Януковощ может вернуться в Украину только неживым. Путин такого ценного свидетеля не выпустит...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Харченко Александр, НУ ЧЕГО ПУСТЬ ПРИЕДЕТ . НА МАЙДАН ПРИЙДЕТ ВЫСТУПИТ , РАССКАЖЕТ ЗА МЕЖИГОРЬЕ ,
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
а ведь и правда, скинули яныка и лишились полстраны
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