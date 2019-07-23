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Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогер Всі статті автора

Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками

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Полная власть.

Ситуативное большинство.

Если надо и напрячься - конституционное большинство.

Спикер? Кабмин? Премьер? Комитеты? Да, не вопрос! Пожалуйста.

Законы? Выбирайте! Неприкосновенность? Да, нараз!

Земля? Кто за? Кто там против? Можете завтра не приходить!

Можно выполнить любые обещания.

А можно не выполнить.

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Чи буде Майдан? Буде

Можно провести любые реформы. В любой области. Естественно, законодательно. Как получится физически, в стране, бабка надвое гадала, потому что на местном уровне то же, что было раньше. Но и с этим можно разобраться.

Полнота власти такая, что большевикам и не снилась. Караул устал. Все в сад!

На попередников не свернешь - нет попередников, кончились.

Нам мешают - не скажешь. Некому мешать.

Можно все.

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Украинский народ – великий разрушитель

И ошибки, скорее всего, простят. Не простят ложь и появление" рук, которые не крали". Не простят схем. Не простят откровенного вранья, на котором всегда держалась власть.

И поражения не простят.

Как вчера сказал один мой весьма юный знакомый: "Если они обоср..ся, то их просто будут пиз..ть на улицах. Где поймают."

И он прав.

Большое доверие - это большая ответственность.

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Переболеть Украиной России не удалось

Шагнуть вперед или рухнуть, сейчас зависит от тех, кто получил беспрецедентную полноту власти. И, вместе с тем получил, полное отсутствие причин и оговорок, на которые можно сослаться, если не выйдет сделать дело.

Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками, потому как набежало. Принимать непопулярные решения. Рубить жадные ручонки.

Если есть намерения и твердость духа это выполнить, то все ок. Если нет, то можно приводить в порядок дела. Спрятаться не получится.

Это шанс?

Да. Несомненно.

Это рискованно?

Не то слово. Причем, для страны это более рискованно, чем для слуг народа.

Только мы уже в лодке и пить боржоми поздно.

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Первый крупный провал "Слуги народа"

Контроль над этой властью может быть только у народа. Еще бы механизм понять, было бы здорово. И журналистам напомнить, что сейчас многое зависит именно от них.

Возможна ли диктатура? Ну, 28 предыдущих лет говорят нам о том, что все возможно. Даже у нас.

Соблазн абсолютной властью могут выдержать немногие. А такой соблазн у Зеленского уже есть. Подарили позавчера, перевязанный зеленой ленточкой.

Вот мы сейчас и проверим личные качества, чистоту намерений, управляемость, умение решать невыполнимые задачи.

Все проверим. На себе.

У нас просто не осталось других вариантов.

Поэтому, удачи всем нам. Отплываем.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Яна Валетова
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Dell Alex
Dell Alex
"Не простят ложь и появление" рук, которые не крали". Не простят схем. Не простят откровенного вранья, на котором всегда держалась власть. " Ян как всегда... Наивен до слез. Простят, Ян, простят. Еще и сами придумают оправдание...
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Serov Oleg
Serov Oleg
все нормально....идем ко дну....
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
Serov Oleg, иди, кто мешает.
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