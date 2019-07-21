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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогер Всі статті автора

Пора начинать бояться. До приступов. До дрожи

8.9т Читати матеріал російською

Судя по тому, что я читаю в экзит-полах по мажоритарке, это называется разгром.

Разгром полный и окончательный.

Мудрый украинский народ выдал такой кредит доверия своим слугам, что отработать его будет делом жизни и смерти. Причем, это не фигура речи, господа.

Я уже так много раз писал о балансе любви и ненависти, что не хочу повторяться. Боюсь представить крутизну пике, которым может закончится этот парад популярности.

В этом месте пора начинать бояться. До приступов медвежьей болезни. До дрожи. Потому что рейтинги Порошенко в конце срока могут показаться недостижимой вершиной.

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Странно удивляться результату, когда голосуешь "за кого угодно, лишь бы..."

С одной стороны, мне приятно, что мои прогнозы оказались точными, с другой, мне реально не по себе от мысли, что будет, если СН не оправдает надежд. Болезненной может оказаться прививка от популизма.

Я буду рад ошибиться, но, как показывает опыт, одних благих намерений недостаточно. И место, куда они ведут, давно определено.

Та сборная солянка, что входит в ВР под сверхпопулярным брендом, нестабильна по сути. Она не может не рассыпаться. И вычистить из нее придется большую часть. При отсутствии проверенного кадрового резерва нет возможности построить эшелонированную систему управления. А резерва нет. Совсем.

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Саакашвили – человек-граната. Рванет обязательно

Нет идеологии. Нет ничего. Есть декларированные добрые намерения и полсотни человек, которые имеют все шансы стать сакральными жертвами торжества демократии.

Ладно. Не будем о грустном.

На самом деле, я желаю им успеха. Но желать и верить - суть разные вещи. Хочу ошибиться. Впервые за многие годы - хочу оказаться неправ. Но мой жизненный опыт, мое знание исторических процессов, говорят мне, что помочь может только чудо.

А чудес не бывает.

Ждем окончательных результатов.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Выборы 2019 Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
Джерело
Джерело: Facebook Яна Валетова
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Я похожу один начал чувствовать хоть какую-то твердость в ногах, а не дрожь.
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Strogoff Michael
Strogoff Michael
Всё будет хорошо, Шестерков!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Чудо обязательно явится и будет оно иметь вид танков с символикой эрэфии.
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