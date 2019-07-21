Судя по тому, что я читаю в экзит-полах по мажоритарке, это называется разгром.
Разгром полный и окончательный.
Мудрый украинский народ выдал такой кредит доверия своим слугам, что отработать его будет делом жизни и смерти. Причем, это не фигура речи, господа.
Я уже так много раз писал о балансе любви и ненависти, что не хочу повторяться. Боюсь представить крутизну пике, которым может закончится этот парад популярности.
В этом месте пора начинать бояться. До приступов медвежьей болезни. До дрожи. Потому что рейтинги Порошенко в конце срока могут показаться недостижимой вершиной.
С одной стороны, мне приятно, что мои прогнозы оказались точными, с другой, мне реально не по себе от мысли, что будет, если СН не оправдает надежд. Болезненной может оказаться прививка от популизма.
Я буду рад ошибиться, но, как показывает опыт, одних благих намерений недостаточно. И место, куда они ведут, давно определено.
Та сборная солянка, что входит в ВР под сверхпопулярным брендом, нестабильна по сути. Она не может не рассыпаться. И вычистить из нее придется большую часть. При отсутствии проверенного кадрового резерва нет возможности построить эшелонированную систему управления. А резерва нет. Совсем.
Нет идеологии. Нет ничего. Есть декларированные добрые намерения и полсотни человек, которые имеют все шансы стать сакральными жертвами торжества демократии.
Ладно. Не будем о грустном.
На самом деле, я желаю им успеха. Но желать и верить - суть разные вещи. Хочу ошибиться. Впервые за многие годы - хочу оказаться неправ. Но мой жизненный опыт, мое знание исторических процессов, говорят мне, что помочь может только чудо.
А чудес не бывает.
Ждем окончательных результатов.
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