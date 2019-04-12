Личностное противостояние. Вчера мы наблюдали не диалог, а словестную перепалку.

Приличия, конечно, соблюдаются, вроде бы на "вы" да по имени-отчеству, но неприязнь совершенно очевидно сквозила в каждом слове.

Оба кандидата дают волю эмоциям. Это ни плохо и ни хорошо, просто констатирую факт.

Поклонники Порошенко уверены, что вчерашний приход его на 1+1 - большой успех, он выглядел увереннее, сильнее и привлекательнее Зеленского, который вообще не выглядел, так как в студии его не было.

Поклонники Зеленского считают, что вчера звездой был их кумир, который сделал Президента в одну калитку.

Читать вчерашние реплики в ФБ было весьма забавно. Победные крики неслись с обеих сторон и все были настолько искренни в своем торжестве, что меня реально разбирал смех, хотя, если говорить честно, было совсем не до смеха.

ПАП сейчас находится в таком положении, что любой его ход, хоть правильный, хоть ошибочный, только ухудшает рейтинг. Пошел в студию - плохо, не пошел - плохо. Согласился на стадион - не согласился на стадион, позвал на дебаты - не позвал на дебаты... везде клин. Тактика его штаба - это действительно тихий ужас. Люди, которые должны были помочь ему подняться, закапывают Петра Алексеевича в четыре лопаты.

Но!

Новини ЗЕленый конь украинского Апокалипсиса

Его фан-клуб все равно аплодирует любым действиям команды ПАП. Просто поклонников Президента значительно меньше, чем нужно для победы. И я не вижу возможностей для пополнения клуба, разве что за счет тех, кто в первом туре решил поприкалываться и тех, кого не радует манеры и "приблатненный базар" нового кандидата.

У Зеленского с поклонниками все хорошо, хотя я понимаю, почему его технологи не дают Владимиру Александровичу возможности выступать на людях в роли кандидата в президенты. Молчание и отказ от прямого противостояния с опытным и талантливым оратором, пусть даже с последствиями в виде нескольких потерянных процентов электората, для Зеленского куда лучше, чем любые публичные дебаты.

Как говорилось в старом пошлом анекдоте: перестаньте теребить! Проиграем процесс!

У команды ЗЕ есть прекрасный спикер - Дмитрий Разумков, но, хочу напомнить, выбирать предстоит не его.

Чуть больше недели до 2 тура выборов, поддержка действующего президента во время живого ток-шоу Право на владу, проходящего на оппозиционном канале, около 30%. Он лично пришел на эфир.

В это же время, поддержка Зеленского подходит к 70%. Зеленского в студии нет. Он выходит на связь по телефону.

Технология воюет с технологией.

Президент приходит на эфир в стиле "что, с..ки, не ждали?", кандидат в президенты разговаривает с соперником в стиле "на счет три меняем походняк". Демонстрация неприязни, хамство, наезды, хватание за грудки, взаимные обвинения... Бурные аплодисменты болельщиков. Кандидаты раскланиваются. Расходимся. Все удовлетворены.

Каждый из кандидатов уверен, что одержал верх. Один из них победит, я даже знаю кто, но выиграет ли при этом Украина? Как сейчас модно говорить: ХЗ, гайз...

О своих прогнозах и понимании перспектив напишу позже.

Понимаете, я вижу, что культивация ненависти, которая выбрана политтехнологами, как материал для построения нынешнего избирательного процесса, обязательно даст последствия в долгосрочной перспективе.

Это как зубы дракона. С помощью их всходов можно одержать победу в битве, но что делать потом с тем, что проросло?

Третьего Майдана стране не пережить, а научиться решать противоречия без коктейлей Молотова, нам пока слабо.

А жаль...

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