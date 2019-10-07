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7 жовтня • оновлено в 17:53
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Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогер Всі статті автора

Не борзейте! Вы наши слуги, а не хозяева!

11.5т Читати матеріал російською

Лично знаю людей, пришедших вчера на митинг. Ни на секунду не сомневаюсь, что абсолютное большинство сделало это из убеждений. Само предположение об их "проплаченности" смешно.

Нужно ли выходить на митинге протеста? Обязательно. Как только власть бронзовеет, ее надо ставить на место. Вчерашний митинг он даже не о Штанмайере и капитуляции, тут у меня свое мнение, я не считаю продолжение игр Порошенко капитуляцией. Минские соглашения, особенно если их не исполнять, вполне годятся для сдерживания агрессии. А исполнять их не собирается ни новая власть, ни старая.

Новини
Бином Ньютона для Зеленского

Вчерашний митинг - это такой негромкий оклик: не борзейте! Вы наши слуги, а не хозяева! Ау! Ребята! Вот берега - ведите себя соотвественно.

Господин Богдан, по моему скромному мнению, по своей токсичности для команды Зеленского, уже давно перещеголял и "батя, я стараюсь" - Людочку Янукович (безвредную, глупую и необразованную женщину), и "крыза минет попизже", и уже к самому золотому батону подбирается.

Это, что называется, мискастинг.

Я уж не знаю, насколько близок Богдан Зеленскому, но помню, что если бы Янукович уволил виновных в инциденте с "йолкой" и битием сидевших на Майдане митингующих, то, возможно, досидел бы до конца срока не в Ростове, а на Банковой.

Есть люди, которым официальное нахождение во власти противопоказано, а они сами противопоказаны власти. Им от мундира рвет крышу. За кулисами они на месте, но стоит выйти на авансцену - и все! Ховайся! Богдан, имхо, из таких.

Есть вещи, которые делать нельзя. Категорически.

Если ты, находясь у власти, показываешь презрение к тем, кто тебя к власти привел, то тебе пора в отставку. Неважно, что ты думаешь. Важно, что ты выставляешь на показ.

Порошенко такой ошибки не делал.

Новини
Зеленский разведет руками: "Я ничего не могу сделать"

С удивлением наблюдаю за тем, как ПАП семимильными шагами возвращает себе политический вес. В джиу-джитсу мастер использует силу противника, чтобы нанести ему максимальный ущерб. Чем сильнее удар соперника, тем легче мастеру провести контр-прием. Просто прямые аналогии. Не ПАП атакует, но позиционно он получает выгоду.

На месте Зеленского, я бы пересмотрел некоторые приемы своей команды. Пристально пересмотрел бы.

Но вряд ли он меня услышит.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Яна Валетова
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Иванович Василий
Иванович Василий
Так-то оно так, да и - не так! А всё дело в том, что: пока что, на текущий момент, пока у них там крышу не прорвало (фракция не развалилась окончательно) - именно они и хозяева, раз они сумели достичь результата на выборах в Раду такого, чтобы бешеный принтер стал позволять его руководству чувствовать себя хозяином. И как в таких условиях воздействовать на откровенно неприличное поведение Богдана - а сложно сказать, сам автор подчеркнул, что тот, кто должен слышать - не услышит его. И виноват в этом - ПАП. Я смеюсь, когда тот же Портников пишет про прерванное новой властью гос-строительство: никакого гос-строительства ПАП не организовал, ибо здесь вам не Америка с ее традиционными сдержками, их, сдержки, надо было создавать ПАПу. А всё что он создал - возможность лишь честного начала (выборов). Браво, молодец, канеш, но для гос-строительства надо было создавать сдержки на случай моно-большинства в Раде, а ПАП даже не задумывался над этим - увы. Так что - что имеется, с тем и придется жить и медленно поправлять. С потугами.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Порох заслужил уважение,а зелёные мухи всего лишь зелёные мухи.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Богдан и есть Зеленский, точнее – неотъемлемая часть «коллективного Зеленского». Это человек, который реально пишет все указы, «решает вопросы», готовит назначения и делает «рассказки». Уволить Богдана? Это из серии «сам себя высек».
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