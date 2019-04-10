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Ян Валетов
Ян Валетов
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Гвоздь в крышку гроба политической карьеры Порошенко

11.8тЧитати матеріал російською

Знаете, мне в жизни встречались евреи, рядом с которыми даже я, через некоторое время, начинал чувствовать себя записным антисемитом. Мне было стыдно, горько, но это происходило и я ничего не мог с собой поделать.

Люди, вызывающие у меня такой эффект, обладали убийственным набором качеств, заставляющим меня забыть о части своих предков, и невзлюбить их обладателей буквально на молекулярном уровне. Наглость и лживость, которая сочетается с невероятной глупостью и самоуверенностью, побеждала даже мою национальную толерантность.

Это была преамбула.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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Я долго терпел вакханалию лжи и дурного вкуса, которая нарастает изо дня в день. Я знал, что это будут самые демократические, и, значит, самые грязные выборы в нашей истории. Но я не знал, что за десять дней до конца второго тура меня начнет трясти от омерзения к некоторым членам команды, за которую я проголосовал в первом.

Я знаю, что в любви и в политике дозволено все, но ничего не могу с собой поделать на физиологическом уровне. Каждый шаг, который официальные симпатики Порошенко делают для его победы, вызывает у меня желание вымыть руки и проглосовать за Зеленского. Просто для того, чтобы не иметь ничего общего с бессовестным враньем и жульническими передергиваниями.

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Я не фанат Зеленского, я все еще не увидел его первую пятерку и не услышал развернутый концепт. Зато бигборды с Путиным, свинарчуковский визг по ТВ, вакханалию под офисом ЗЕ, рассказы про реванш и наркоманию я услышал отчетливо. Это называется дно.

То, что пишет Палий про "продажный КМИС Медведчука" - это дно.

То, как ведут себя пропорошенковские активисты - это дно.

Каждый их шаг - это гвоздь в крышку гроба политической карьеры Порошенко.

Я по-прежнему считаю, что он сделал очень много хороших дел для страны, и нам еще предстоит это осознать после эйфорических надежд на перемены, но сейчас его репутацию и надежды на дальнейшую политическую жизнь, просто закапывает кучка беспросветных долбо..в. Все, что они делают, направлено на то, чтобы любой порядочный человек поморщился и брезгливо отдернул руки.

Даже проиграть можно красиво. Это больно, но в политике всегда есть проигравшие. Как в спорте. Как везде.

Можно проиграть, а можно обосраться и проиграть.

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Мне кажется, что все таки лучше не обосраться.

Впрочем, кто меня услышит? Есть кому громко орать и брызгать горячей слюной. Увы.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Краснянский Александр
Краснянский Александр
Когда-то я с удовольствием читал статьи этого автора. Время прошло. Хочется помыть руки после этого чтива. А при победе "новых лиц" вряд ли кто будет его публиковать.
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nic nic_
nic nic_
У меня большие сомнения за кого голосовал автор.Предыдущие статьи о Рейгане и Зе. успокоительное :с Зе ничего не пропало.Дальше будет сравнение с Цезарем,если выиграет?Да,союзники курса Пороха нервничают и совершают ошибки.Потому что знают последствия выбора и сапоги не переобувают.И знают,что им же исправлять,когда Зеленщики улягутся на диван
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Мосин Клим
Мосин Клим
еще один спекся！не выдержал бедолага. но это и к лучшему. зачем нам эти сопли ЗЕленые？
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