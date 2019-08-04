"Якщо дійдуть чутки..." Зеленський пригрозив нардепам від "Слуги народу". Відео

Президент України Володимир Зеленський пригрозив депутатам від його партії "Слуга народу" серйозною розмовою, якщо вони погано працюватимуть.

Відповідний коментар він дав журналістам, уточнивши, що на народних обранцях лежить велика відповідальність перед виборцями, яких вони не мають права обманювати (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зеленський пригрозив депутатам "Слуги народу"

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, що на них лежить така серйозна відповідальність, адже вони отримали цю оцінку суспільства. На них лежить така відповідальність, що вони навіть не мають права не ходити на роботу або дзвонити про щось домовлятися з кимось. Чи то якісь дядьки серйозні, то чи жіночки їм щось пропонуватимуть. Навіть щоб вони про це не думали", – сказав він.

Володимир Зеленський відповідає журналістам Кадр з відео

За словами Зеленського, він не хоче і не збирається впливати на партію, і на Верховну Раду зокрема.

"Але якщо до нас дійдуть такі чутки, то в нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами. Говорити вже не буду з ними", – заявив Зеленський.

Президент додав, що знає майже всіх народних обранців. Він бачив анкети і зустрічався по кілька разів із ними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше політтехнолог і медіа експерт Микита Потураєв розповів, як у Зеленського відучать нардепів від хабарів.

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