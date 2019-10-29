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29 жовтня • оновлено в 09:35
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"Який дурень придумав?" Стало відомо про таємний візит Зеленського на передову

4.5т Читати матеріал російською

Крім скандальної поїздки президента України Володимира Зеленського до Золотого була ще одна поїздка на передову, яка відбулася вночі.

Про це заявив експредставник України у ТКГ Роман Безсмертний, передає Еспресо.TV. Він додав, що цей маневр був надзвичайно небезпечним.

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"Йде чергова серія кіно на фронті. Вам будь-який військовий скаже: який дурень придумав цю поїздку на передок? Бо крім того, що ми бачили, була ще одна поїздка. Нічна поїздка на передню лінію. Хто відповідатиме за це? Якщо такі рішення ухвалюються начальником штабу, багато людей везли президента на передову, то ці люди не дружать із головою. Це дуже небезпечна річ", – сказав Безсмертний.

Він наголосив, що ті, хто планує такі операції, повинні пам'ятати, що президент є Верховним Головнокомандувачем.

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський, обговорюючи з добровольцями шляхи вирішення конфлікту сказав, що "йому пофіг", з ким укладати перемир'я, головне – зупинити війну.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар. Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться у Золотому.

У штабі ООС також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі перебувають у Золотому нелегально і порушують Закон про операцію Об'єднаних сил.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому респект этоти есть настоящая работа президента ездить везде и работать а не летать на Мальдивы за счёт бюджета с семьёй как Петя!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и молодец Зеленский а вот почему вор и брехун Петя не ездил на передок?а как его вонючий сынок сидя в тылу получил медали я вообще молчу))))
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