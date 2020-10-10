ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. Відеоінструкція

Українцям на місцевих виборах-2020 доведеться поставити позначку навпроти партії, яку вони хочуть підтримати, а поруч – вписати номер конкретного кандидата.

Роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня було опубліковано на YouTube-каналі ЦВК (щоб подивитися відеоінструкцію, доскрольте сторінку до кінця).

Перед заповненням Комісія також порадила вивчити роз'яснення, яке буде знаходитися зверху бланка.

Центральна виборча комісія відзвітувала, що прийняла роз'яснення послідовності заповнення бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів із кількістю виборців 10 тисяч і більше.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL: