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"Як вуж на сковорідці": в Росії нахабно відповіли ЄС через український Крим

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Декларацію верховного представника Європейського Союзу Федеріки Могеріні, яка засуджує незаконну анексію українського Криму, в Росії назвали брехнею на догоду Вашингтону.

Так, у коментарі RT депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що таким чином у ЄС нібито "толерантно шкодують Україну".

Тези декларації, на його думку, "свідомо брехливі й абсолютно пропагандистські". Крім того, російський політик вважає, що допомогти Україні Євросоюз здатний тільки на словах.

Новини
Агресія Росії в Азовському морі: Євросоюз направить допомогу для України
Руслан Бальбек

Руслан Бальбек

zampolit.com

"Це все, що Україна отримала від Європи в якості підтримки. Жодних військових кораблів, жодних грошей на військові витрати — довідка про благонадійність українських партнерів, не більше того", — сказав Бальбек.

Він додав, що на сьогодні ЄС прибуває в складній ситуації, коли "потрібно спробувати вижити між власними інтересами та наказами з Вашингтона".

"Ось і крутиться Федеріка Могеріні як вуж на сковорідці, заявляючи те, чого не може бути. Хоча цілком можливо, в глибині душі й картає себе за відверту брехливість", — сказав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, в цій декларації Європейський Союз підтвердив прихильність суверенітету і територіальної цілісності України.

Росію засудили за напад на українські судна, назвавши дії необгрунтованим застосуванням сили. Також Євросоюз знову закликав РФ негайно звільнити військовополонених моряків, які незаконно утримуються в СІЗО.

Як писав OBOZREVATEL, спеціальний проект Євросоюзу виділить 50 млн євро на підтримку безпеки на Азовському узбережжі через агресію Росії до України.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктСанкції проти Росії
Особа
Федеріка Могеріні
Місце
Росія
Теги
Європейський СоюзЄвросоюз
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Звон Владимир
Звон Владимир
Любопытно: а вообще этот депутатик читал документы, о которых осмелился судить, и вообще насколько знаком с тем, что происходит за поребриком?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Мне кажется, или я вижу крымского-татарина без цепей и репрессий? Это прямо какая-то рашен-пропаганда!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ответили Европе уклончиво: послали на, в, и ещё дальше. :-)))
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