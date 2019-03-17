"Як вуж на сковорідці": в Росії нахабно відповіли ЄС через український Крим

Декларацію верховного представника Європейського Союзу Федеріки Могеріні, яка засуджує незаконну анексію українського Криму, в Росії назвали брехнею на догоду Вашингтону.
Так, у коментарі RT депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що таким чином у ЄС нібито "толерантно шкодують Україну".
Тези декларації, на його думку, "свідомо брехливі й абсолютно пропагандистські". Крім того, російський політик вважає, що допомогти Україні Євросоюз здатний тільки на словах.
Руслан Бальбек
zampolit.com
"Це все, що Україна отримала від Європи в якості підтримки. Жодних військових кораблів, жодних грошей на військові витрати — довідка про благонадійність українських партнерів, не більше того", — сказав Бальбек.
Він додав, що на сьогодні ЄС прибуває в складній ситуації, коли "потрібно спробувати вижити між власними інтересами та наказами з Вашингтона".
"Ось і крутиться Федеріка Могеріні як вуж на сковорідці, заявляючи те, чого не може бути. Хоча цілком можливо, в глибині душі й картає себе за відверту брехливість", — сказав він.
Ілюстрація
Інтерфакс-Україна
Нагадаємо, в цій декларації Європейський Союз підтвердив прихильність суверенітету і територіальної цілісності України.
Росію засудили за напад на українські судна, назвавши дії необгрунтованим застосуванням сили. Також Євросоюз знову закликав РФ негайно звільнити військовополонених моряків, які незаконно утримуються в СІЗО.
Як писав OBOZREVATEL, спеціальний проект Євросоюзу виділить 50 млн євро на підтримку безпеки на Азовському узбережжі через агресію Росії до України.
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