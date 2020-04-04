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4 квітня • оновлено в 15:20
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Як високопосадовці й парламентські вожді від бюджетного фінансування своїх партій "відмовлялися"

1.8т

Як відомо, наша команда “Рідної країни” та громадськість країни звернулася до керівників парламентських партій з пропозицією відмовитися від майже 300 мільйонів бюджетних коштів на їх діяльність у 2020 році на користь підтримки охорони здоров’я та боротьби з коронавірусом.

25 березня – голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтримав нашу вимогу й заявив, що вони відмовляться від своїх, точніше наших 140 мільйонів;

27 березня – Голова ВР Дмитро Разумков похвалив ініціативу "Слуги народу" і закликав інші парламентські партії підтримати нашу ідею відмови від бюджетних коштів;

30 березня – Президент Володимир Зеленський відзначив патріотичну позицію партії "Слуга народу" щодо відмови від бюджетного фінансування на свою діяльність і знову активно закликав інші партії долучитися до цієї доброї справи;

4 квітня – на сайті НАЗК відсутня інформація про відмову партії "Слуга народу" та відповідно партій Медведчука, Тимошенко, Порошенка і Вакарчука від бюджетного фінансування?!У мене запитання до Слуги народу: а що це було?

П.С. До речі, я не здивуюся якщо нинішня масова телевізійна реклама та реклама в соціальних мережах про те, як вожді парламентських партій рятують медиків і український народ від коронавірусу буде оплачано із цих же 300 мільйонів бюджетних, тобто наших грошей на їхню партійну рекламу!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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