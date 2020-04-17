Долаючи бурю: як "Слуга народу" намагається уникнути дефолту України

У "Слузі народу" маленька перемога – багатостраждальний закон про банки можуть ухвалити вже у травні. А це означає, що кредит МВФ буде, а дефолт – ні.

У Верховній Раді 16 квітня проголосовано окремий закон, який суттєво спростить роботу нардепів над банківським проєктом і допоможе обійти понад 16 тисяч правок, уже зареєстрованих одразу кількома парламентаріями. При цьому зміни в Регламент "Слуга" ухвалити самостійно не змогла, не обійшлося без кулуарних домовленостей.

Із ким саме знайшлии спільну мову в команді Володимира Зеленського та що буде далі – розбирався OBOZREVATEL.

У Раді не можуть вирішити питання з "Приватбанком"

У парламенті готується до фінального голосування дуже важливий закон. Його суть – унеможливити багатомільярдну компенсацію або повернення банків колишнім власникам. Також документ ставить заслін перед власниками сотень інших неплатоспроможних банків, які намагаються оскаржити рішення регулятора.

Логічно, що в цьому ключі йдеться про судову війну між Національним банком України і бізнесменом Ігорем Коломойським. Обидві сторони намагаються довести, що ПриватБанк і його активи належать їм. На стороні НБУ грає Міжнародний валютний фонд, який обіцяє (разом з іншими іноземними інституціями) дати країні близько 10 млрд доларів. 2 млрд одразу після ухвалення рішення.

Чому це важливо:

Зараз дефіцит бюджету катастрофічно загрожує економіці. Тільки на 24 березня країна втратила 35% всіх надходжень. З урахуванням затяжного карантину – цифра буде тільки більшою. МВФ прогнозує падіння ВВП на рівні 7,7% у 2020 році;

Це загрожує безробіттям, високим курсом долару, обвалом промисловості та іншими проблемами.

Простіше кажучи – грошей у країні немає. І якщо бюджет не отримає найближчим часом валюту ззовні, Україна не зможе платити за зовнішніми позиками та оголосить дефолт. Це миттєво обвалить рейтинг як партії влади, так і самого президента.

На противагу МВФ і НБУ грає група народних депутатів, яких пов'язують із Коломойським. Всі вони подали трохи менше 16 тисяч правок до цього закону, що продовжує його розгляд до 2-х років. Просто приголомшливий результат. Один лише позафракційний нардеп Антон Поляков подав понад 6 тисяч правок. Їх на 300 більше, ніж усього слів у проєкті.

У "Слузі народу", розуміючи всі ризики "війни" з МВФ, вирішили піти на хитрість та проголосувати старий варіант №1043, який суттєво прискорює розгляд таких складних законопроєктів. Простіше кажучи – з двох років до одного тижня.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура пояснив OBOZREVATEL його суть. Якщо коротко:

Законопроєкт готується до другого читання. Нардепи подають правки. Якщо їх кількість у п'ять і більше разів перевищує кількість статей (пунктів) первинного акту, але не менше 500 поправок, такий проєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Вона застосовується при наявності підписів не менше 150 нардепів і підтримки не менше 226 голосів.

Кожна фракція може подати по 5 правок до закону. Кожен позафракційний нардеп по одній правці;

Особливі правила будуть діяти на період карантину та після нього протягом 30 днів.

"За" проголосували 204 нардепи зі "Слуги народу", ОПЗЖ – 15, "Довіра" – 13 і позафракційні – 10. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" і "За майбутнє" не підтримали голосами.

У фракції "Голос" пояснили OBOZREVATEL, що утрималися від голосування з тієї причини, що він несе загрозу парламентаризму. "На мою думку, законопроєкт не буде тимчасовим. Адже керівництво парламенту лише обіцяє нам після його підписання внести ще один документ, який визначатиме його тимчасовість. Це лише слова", – пояснив заступник голови фракції Ярослав Железняк.

Голоси не дали і в інших політсилах. У "Батьківщині" прямо назвали ідею неконституційною, мовляв, не можна обмежувати нардепа в праві вносити свої правки. В "Європейської Солідарності" позиція була аналогічною.

Вчергове свої голоси дали в групі "Довіра", яку асоціюють з аграрним лобі і главою групи "Кернел" Андрієм Веревським. За словами джерел OBOZREVATEL, аграрний бізнесмен знайшов точки дотику з Офісом президента і в потрібних голосуваннях дає півтора десятка кнопок "за".

Також показовою є підтримка ініціативи "Слуги народу" від ОПЗЖ, причому лише половини депутатів. Свої голоси дали і позафракційні нардепи. Цікаво, що вкотре СН не вистачило голосів самостійно ухвалити закон, лише 204 "за".

Що буде далі

Співрозмовники OBOZREVATEL у "Слузі народу" прогнозують приблизно такий варіант розвитку подій. До закону вже подано кілька постанов про скасування, зокрема від нардепів Олександра Дубінського, Антона Полякова, Тараса Батенка, Ірини Костанкевич, Ольги Василевської-Смаглюк.

На наступному засіданні парламенту, яке пройде вже після Великодня, всі ці постанови провалять і закон підпише спочатку спікер Дмитро Разумков, а потім президент Володимир Зеленський. Через засідання нардепи запустять всю систему скороченого голосування й почнуть розгляд законопроєкту за новою процедурою, на це також піде тиждень.

Попередньо відомо, що голосування у другому читанні закону про банки заплановано на першу половину травня. Поки лише попередньо.

"Я буду голосувати за закон про банки. У нашій фракції є під нього голоси, і що б хто не казав на опозиційних майданчиках, "зради" немає. Закон буде. Відносно групи "Довіра" та інших позафракційних нардепів, фракцій – це переговорний процес, ситуативні речі. Коли ми робимо правильні речі, зрозуміло, що знайдуться і ті, хто нас підтримає", – пояснив OBOZREVATEL заступник голови СН Микола Тищенко.

У цілому, якщо в Раді не станеться форс-мажорних обставин, голосування стосовно банківського закону буде успішним. Виходячи з тенденцій, "Слуги народу" можуть дати до 200 голосів за нього. А решту можна добрати позафракційними нардепами, групою "Довіра", а також "Голосом" і "Європейською Солідарностю".

За словами співрозмовників, зараз оптимально можна знайти 240-250 голосів у другому читанні. Але це лише в тому випадку, якщо нинішні домовленості команди "Слуги народу" з іншими партіями і групами впливу будуть чинні.

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