Як обвинуваченого: суд викликав Януковича на засідання

Київський апеляційний суд викликає експрезидента Віктора Януковича на засідання, яке має відбутися 30 вересня.

Відповідна судова повістка опублікована в "Урядовому кур'єрі". Згідно з нею, Януковича викликають до суду як обвинуваченого.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", – йдеться в документі.

Віктор Янукович Еспрессо

Апеляційний суд Києва продовжує розгляд апеляційної скарги на вирок Януковичу в справі про держзраду. Напередодні ця інстанція відмовила захисту експрезидента України в задоволенні клопотання про участь політика в засіданнях у режимі відеоконференції.

Про те, чи повернеться президент-утікач Віктор Янукович в Україну, дивіться у сюжеті OBOZREVATEL.

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