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27 вересня • оновлено в 19:30
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Як обвинуваченого: суд викликав Януковича на засідання

1.7т Читати матеріал російською

Київський апеляційний суд викликає експрезидента Віктора Януковича на засідання, яке має відбутися 30 вересня.

Відповідна судова повістка опублікована в "Урядовому кур'єрі". Згідно з нею, Януковича викликають до суду як обвинуваченого.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", – йдеться в документі.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

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Апеляційний суд Києва продовжує розгляд апеляційної скарги на вирок Януковичу в справі про держзраду. Напередодні ця інстанція відмовила захисту експрезидента України в задоволенні клопотання про участь політика в засіданнях у режимі відеоконференції.

Про те, чи повернеться президент-утікач Віктор Янукович в Україну, дивіться у сюжеті OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Суд над Януковичем
Особа
Віктор Янукович-молодший
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70rus xxx
70rus xxx
Здесь я на стороне Украины.Выманите его к себе,и впаяйте пожизненно.
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