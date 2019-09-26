Як обвинуваченого: суд викликав Януковича на засідання

Київський апеляційний суд викликає експрезидента Віктора Януковича на засідання, яке має відбутися 30 вересня.
Відповідна судова повістка опублікована в "Урядовому кур'єрі". Згідно з нею, Януковича викликають до суду як обвинуваченого.
"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", – йдеться в документі.
Віктор Янукович
Еспрессо
Апеляційний суд Києва продовжує розгляд апеляційної скарги на вирок Януковичу в справі про держзраду. Напередодні ця інстанція відмовила захисту експрезидента України в задоволенні клопотання про участь політика в засіданнях у режимі відеоконференції.
Про те, чи повернеться президент-утікач Віктор Янукович в Україну, дивіться у сюжеті OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Експрезидент Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. В жовтні 2016 року адвокат заявив, що експрезидент України отримав тимчасовий притулок у Росії.
Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, в ГПУ впевнені, що мешкає експрезидент все ж у Підмосков'ї.
У січні цього року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.
24 вересня стало відомо, що Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.
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