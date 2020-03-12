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12 березня • оновлено в 20:13
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Як "мирний план" Сивохо закінчився бійкою з Азовом

5.4т
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Пару слов о драке с Сивохо и Платформе Национального единения.

Идея Платформы для меня непонятна. Вот правда. Презентация всего действия была минут 15-20. Общие фразы, не больше.

"Мирный хаб", "приглашаем к диалогу" и так далее. Кто и с кем должен говорить, что будет в итоге? Кто и как уполномочил Сивохо?

Ответов я не нашел. Наработок никаких, скудный пресс-релиз и все.

Но. Это не повод устраивать шоу и бить самого Сивохо. Он мне триста раз не нравится, но кидать ему претензии и валить на землю – дно.

То, что было сегодня – спланированная акция. Ребята собирались еще заранее, где-то за час до действа и стало сразу понятно – что-то будет.

К слову, всегда в таких ситуациях возникает еще один вопрос – откуда у 4-х десятков молодых людей есть возможность в рабочий день прийти и потратить несколько часов на акцию? Вопрос риторический.

Чтобы не повадно было, нужно всех участников наказать по закону.

И да. Еще раз убедился – реинтеграция ОРДЛО дело сложное. И с каждым днем это сделать все сложнее и сложнее.

Тут речь идет как о самом Путине и его условиях, так и об украинском обществе. Уж сильно много противоречий по этому вопросу.

Як "мирний план" Сивохо закінчився бійкою з Азовом

К сожалению, я до сих пор не увидел какой-то внятной стратегии возвращения Донбасса и Крыма. С кем и на каких условиях.

А если это невозможно – то лучше сказать прямо, без заигрывания с пророссийским электоратом. Проще уж сразу поставить все точки над "і" и фокусироваться на развитии прифронтовых территорий.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна Київ
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Korn Val
Korn Val
витасик, если ты такой законник, то вместе с сивохой поезжай в донецк и попробуй презентовать там этот мирный план. и видео запись обеспечь. что бы весь мир посмотрел как вам обоим там начистят рыла
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ні для кого вже не секрет, що так звані нацдружини - керовані кремлем провокатори. Використовуються для різних завдань. В даному випадку - дискредитувати протести. «Приєднання» до протестів з активним використанням своєї символіки. Провокувати сутички, переводити цивілізований протест в бійню. Тим самим зменшуючи рівень підтримки протестів з боку широких мас громадян, створювати картинку для міжнародної спільноти, що проти «примирення з Донбасом» на умовах кремля виступають виключно агресивні «нацисти»;
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Раскина Элла
Раскина Элла
Этот Тысячный предлагает признать независимость Донбасса?
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