Пару слов о драке с Сивохо и Платформе Национального единения.
Идея Платформы для меня непонятна. Вот правда. Презентация всего действия была минут 15-20. Общие фразы, не больше.
"Мирный хаб", "приглашаем к диалогу" и так далее. Кто и с кем должен говорить, что будет в итоге? Кто и как уполномочил Сивохо?
Ответов я не нашел. Наработок никаких, скудный пресс-релиз и все.
Но. Это не повод устраивать шоу и бить самого Сивохо. Он мне триста раз не нравится, но кидать ему претензии и валить на землю – дно.
То, что было сегодня – спланированная акция. Ребята собирались еще заранее, где-то за час до действа и стало сразу понятно – что-то будет.
К слову, всегда в таких ситуациях возникает еще один вопрос – откуда у 4-х десятков молодых людей есть возможность в рабочий день прийти и потратить несколько часов на акцию? Вопрос риторический.
Чтобы не повадно было, нужно всех участников наказать по закону.
И да. Еще раз убедился – реинтеграция ОРДЛО дело сложное. И с каждым днем это сделать все сложнее и сложнее.
Тут речь идет как о самом Путине и его условиях, так и об украинском обществе. Уж сильно много противоречий по этому вопросу.
К сожалению, я до сих пор не увидел какой-то внятной стратегии возвращения Донбасса и Крыма. С кем и на каких условиях.
А если это невозможно – то лучше сказать прямо, без заигрывания с пророссийским электоратом. Проще уж сразу поставить все точки над "і" и фокусироваться на развитии прифронтовых территорий.
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