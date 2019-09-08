"Як ми у Москву літали": у Зеленського показали нові фото обміну полоненими

Українцям показали нові фото, зроблені під час обміну за формулою "35 на 35", який відбувся між Україною та Росією 7 вересня.

Знімки оприлюднили у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та помічник президента України Андрій Єрмак. "Як ми у Москву літали", – підписані фото.

На перших світлинах Тимошенко і Єрмак зазняті у салоні лайнера удвох.

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Наступна частина фоторепортажу показує, як до салону літака піднімаються громадяни України. Перший із них – Павло Гриб.

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

На зворотному шляху чиновники спілкувалися з колишніми політичними в'язнями, зокрема із режисером Олегом Сенцовим.

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

На останньому фото знято обійми Тимошенка і Володимира Зеленського на злітній смузі аеропорту "Бориспіль".

Обмін полоненими facebook.com/kirill.timoshenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україну з російського полону 7 вересня повернулося 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряки.

13 із 35 осіб, переданих Росії у рамках обміну "35 на 35", повністю визнали свою провину та просили президента Володимира Зеленського про помилування або відпущені під особисте зобов'язання.

США, Європа, інші країни та міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін між Україною та РФ, припустивши, що це перший крок до миру.

Водночас президента РФ Володимира Путіна закликали звільнити решту українців, але після обміну полоненими МЗС РФ висунув Києву нахабні вимоги щодо Донбасу.

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