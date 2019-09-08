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9 вересня • оновлено в 11:18
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"Як ми у Москву літали": у Зеленського показали нові фото обміну полоненими

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Українцям показали нові фото, зроблені під час обміну за формулою "35 на 35", який відбувся між Україною та Росією 7 вересня.

Знімки оприлюднили у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та помічник президента України Андрій Єрмак. "Як ми у Москву літали", – підписані фото.

На перших світлинах Тимошенко і Єрмак зазняті у салоні лайнера удвох.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Наступна частина фоторепортажу показує, як до салону літака піднімаються громадяни України. Перший із них – Павло Гриб.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

На зворотному шляху чиновники спілкувалися з колишніми політичними в'язнями, зокрема із режисером Олегом Сенцовим.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

На останньому фото знято обійми Тимошенка і Володимира Зеленського на злітній смузі аеропорту "Бориспіль".

Обмін полоненими

Обмін полоненими

facebook.com/kirill.timoshenko

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Єрмак Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Теги
фотографии обмін політика
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