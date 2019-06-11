Як "Чорнобиль" від HBO: в партії Гройсмана вирішили взятися за українське кіно

Політична сила Володимира Гройсмана "Українська стратегія" одним із головних завдань назвала розвиток українського кіно з метою розвитку економіки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр культури Євген Нищук, який буде балотуватися в Раду на виборах 21 липня.

За його словами, в Раду вже внесли два законопроекти, спрямовані на залучення інвестицій. Також Нищук виступив за зміни до податкового кодексу, які дозволять державі заробляти на кіно.

"Фільм HBO "Чорнобиль", який зараз розбурхав весь світ, знімався з нашими фахівцями, але не базувався в Україні тільки тому, що ще не працював кеш рібейт. І вони знімали в Естонії (насправді в Литві – ред.). Це так зване повернення невеликого відсотка з тих інвестицій, які вносять західні компанії. Це індустрія, яка зможе принести велику економічну вигоду", – заявив він.

Євген Нищук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман назвав першу п'ятірку своєї команди, які підуть на вибори від партії "Українська стратегія". Всі вони працювали з прем'єром у Кабміні.

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