ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

Як "Чорнобиль" від HBO: в партії Гройсмана вирішили взятися за українське кіно

4.6тЧитати матеріал російською

Політична сила Володимира Гройсмана "Українська стратегія" одним із головних завдань назвала розвиток українського кіно з метою розвитку економіки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр культури Євген Нищук, який буде балотуватися в Раду на виборах 21 липня.

За його словами, в Раду вже внесли два законопроекти, спрямовані на залучення інвестицій. Також Нищук виступив за зміни до податкового кодексу, які дозволять державі заробляти на кіно.

Новини
"Чорнобиль" від HBO: Горбачов виправдався за смерть Легасова

"Фільм HBO "Чорнобиль", який зараз розбурхав весь світ, знімався з нашими фахівцями, але не базувався в Україні тільки тому, що ще не працював кеш рібейт. І вони знімали в Естонії (насправді в Литві – ред.). Це так зване повернення невеликого відсотка з тих інвестицій, які вносять західні компанії. Це індустрія, яка зможе принести велику економічну вигоду", – заявив він.

Євген Нищук

Євген Нищук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман назвав першу п'ятірку своєї команди, які підуть на вибори від партії "Українська стратегія". Всі вони працювали з прем'єром у Кабміні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Євген НищукВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Партія "Українська стратегія Гройсмана"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
7
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кузнецова Инна
Кузнецова Инна
Мoя блaгoдaрнocть тeм, кто показaл мнe этот чудo-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/lcyr19 Прoсто пpойдя прocтoй опpoс пoлyчилa почти полyгодoвую зарплатy)) Пoльзуйтесь, пoкa еcть возможнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Сорок лет назад укрАина строила авианосцы, лучшие в мире самолеты и космические корабли способные долететь на Марс. А теперь мечтает снимать жалкие фильмы, да и то не может - грошэй нету даже на кино))) Еще лет тридцать... и , исчезнет с карты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Миценко Андрей, тебя корни твои не душат??? а то может фамилию сменил бы???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel