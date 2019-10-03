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3 жовтня • оновлено в 11:59
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"Яйця лягли на місце": скандал з "онанізмом" Киви в Раді отримав новий поворот

3.3т Читати матеріал російською

Журналістка Світлана Крюкова запідозрила монтаж у відео з Ради із народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою, на якому його викрили у "рукоблудстві".

Про те, що насправді трапилося під час засідання, вона написала на своїй сторінці у Facebook, назвавши ролик просто фейком.

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"Вчора вся стрічка дроч*ла разом із депутатом парламенту Кивою, який чухав у Раді свої яйця. Різниця між дроч*рами й Іллею Кивою – в інтенсивності рухів. Кива зробив два. Йому достатньо, щоб яйця лягли на місце. Блогер із двох рухів зробив шість або вісім (розкладіть на монтажній стрічці), змонтувавши це в повторювану гіфку і презентував це на Ютюб як відео онанізму в Раді. І всі ЗМІ це підхопили. Питання: хто з вас онаніст?" – написала вона.

Водночас у мережі не дуже повірили в "невинність" Киви, вказавши на характерність жестів.

"Яйця лягли на місце": скандал з "онанізмом" Киви в Раді отримав новий поворот

Скріншот

"Яйця лягли на місце": скандал з "онанізмом" Киви в Раді отримав новий поворот

Скріншот

"Яйця лягли на місце": скандал з "онанізмом" Киви в Раді отримав новий поворот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Киву зняли на відео під час того, як він чіпав свої статеві органи в Раді після дзвінка моделі.

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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