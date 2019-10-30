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30 жовтня • оновлено в 13:05
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"Я з Коломойського району!" "Слуга народу" розповів, як потрапив до Ради. Відео

3.1т Читати матеріал російською

Народний депутат України від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук розповів, як потрапив до Верховної Ради України.

У кулуарах парламенту він поспілкувався з журналісткою "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, він став нардепом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав президентові Володимиру Зеленському.

Володимир Тимофійчук

Володимир Тимофійчук

Скріншот

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Руки подіти нікуди: "слугу народу" спіймали з "гумовим другом" у Раді

  • Розкажіть, чим ви займалися до того, як піти в політику?

  • Фермерством.

  • Де саме, чим займалися?

  • Вирощував зернові культури.

  • Де?

  • У себе вдома, в Снятинському районі, Коломойському... Коломийському районі, Тлумацькому районі.

  • А як опинилися в політиці? Вас хтось запросив чи ви самі прийшли?

  • Допомагав президенту. Нашому.

  • Особисто Зеленському допомагали?

  • Ну так.

  • Яка була ваша програма?

  • Законопроєкти я не пропонував. Я нічого не обіцяю. Не обіцяв нічого.

  • За які навички вас включили в команду?

  • Професійні.

  • Які ж?

  • Аграрні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если бы опубликовали просто диалог без видео, я бы подумал, что чувак прикалывается, ну типа приколист. Но посмотрел на лицо, не не приколист! Просто "проФФесионал"!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дурные зебиратели - кого вы избрали?
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