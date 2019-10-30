"Я з Коломойського району!" "Слуга народу" розповів, як потрапив до Ради. Відео

Народний депутат України від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук розповів, як потрапив до Верховної Ради України.

У кулуарах парламенту він поспілкувався з журналісткою "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, він став нардепом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав президентові Володимиру Зеленському.

Володимир Тимофійчук Скріншот

Розкажіть, чим ви займалися до того, як піти в політику?

Фермерством.

Де саме, чим займалися?

Вирощував зернові культури.

Де?

У себе вдома, в Снятинському районі, Коломойському... Коломийському районі, Тлумацькому районі.

А як опинилися в політиці? Вас хтось запросив чи ви самі прийшли?

Допомагав президенту. Нашому.

Особисто Зеленському допомагали?

Ну так.

Яка була ваша програма?

Законопроєкти я не пропонував. Я нічого не обіцяю. Не обіцяв нічого.

За які навички вас включили в команду?

Професійні.

Які ж?

Аграрні.

Так і поспілкувалися ... Які Відчуття у вас віклікає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc - Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

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