"Я з Коломойського району!" "Слуга народу" розповів, як потрапив до Ради. Відео

Народний депутат України від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук розповів, як потрапив до Верховної Ради України.
У кулуарах парламенту він поспілкувався з журналісткою "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За його словами, він став нардепом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав президентові Володимиру Зеленському.
Володимир Тимофійчук
Скріншот
Розкажіть, чим ви займалися до того, як піти в політику?
Фермерством.
Де саме, чим займалися?
Вирощував зернові культури.
Де?
У себе вдома, в Снятинському районі, Коломойському... Коломийському районі, Тлумацькому районі.
А як опинилися в політиці? Вас хтось запросив чи ви самі прийшли?
Допомагав президенту. Нашому.
Особисто Зеленському допомагали?
Ну так.
Яка була ваша програма?
Законопроєкти я не пропонував. Я нічого не обіцяю. Не обіцяв нічого.
За які навички вас включили в команду?
Професійні.
Які ж?
Аграрні.
Так і поспілкувалися ... Які Відчуття у вас віклікає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc- Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
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