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"Я з глузду з'їду!" Зеленський розкрив план "втечі" з Банкової

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Лідер України Володимир Зеленський хоче створити художній музей на вулиці Банковій після того, як Адміністрація президента буде переміщена з центру Києва.

Про це глава держави повідомив в середу, 19 червня, під час неформальної зустрічі з журналістами в АП, передає "Українська правда".

"Я цього (переїзду) хочу. Головна для мене зараз проблема – це терміни. Тому що будувати з самого початку – це неможливо. Тут не можна перебувати, я збожеволію", – сказав Зеленський, додавши, що з процесу переїзду вже є план.

"Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь – щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", – додав президент.

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Зеленський розповів, що "є крута ідея" щодо створення на Банковій великого художнього музею.

"Є дуже багато картин, яких люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. У запасниках воно знаходиться. Прикольно?" – розповів він.

Коли спитали, скільки працівників він залишить в Адміністрації, адже зараз працює 420 людей, Зеленський відповів: "Ох, ви біжите попереду… Я сьогодні дещо підписав з приводу переформування Адміністрації – ви побачите, буде менше людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій. "Ми люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що тут є, не дуже відповідає нашому бажанню", - говорив він.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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