До деяких народних депутатів від фракції "Слуга народу" вже ходять люди, які намагаються "вирішити" свої питання.

Про це в інтерв'ю акторові Станіславу Бокналу в суботу, 31 серпня, розповів президент України Володимир Зеленський.

"До них уже ходять люди. Чому я так реагую на це, і вони знають, що я по телефону говорив уже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб'ю. Знайду і приб'ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє ставлення", - заявив Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому інтерв'ю Зеленський також сказав, коли в Україні почнуться посадки топ-корупціонерів.

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