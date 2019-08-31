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"Я вас знайду і приб'ю!" Зеленський жорстко пригрозив нардепам від "Слуги народу"

5.2т Читати матеріал російською

До деяких народних депутатів від фракції "Слуга народу" вже ходять люди, які намагаються "вирішити" свої питання.

Про це в інтерв'ю акторові Станіславу Бокналу в суботу, 31 серпня, розповів президент України Володимир Зеленський.

"До них уже ходять люди. Чому я так реагую на це, і вони знають, що я по телефону говорив уже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб'ю. Знайду і приб'ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє ставлення", - заявив Зеленський.

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Зеленський пригрозив "слугам народу"

Зеленський пригрозив "слугам народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому інтерв'ю Зеленський також сказав, коли в Україні почнуться посадки топ-корупціонерів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Який інтелігентний президент зараз в Україні. Як нам пощастило. Народ - ідіот, обрати такого гопніка.
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Филоненко Алексей
Филоненко Алексей
Лукашенко))) только недоношенный)
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