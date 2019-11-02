Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив незнайомій людині фізичною розправою.

Інцидент стався біля будівлі Верховної Ради в п'ятницю, 1 листопада, приблизно о 15:50.

У депутата поцікавилися, чому він ходить з охороною, припустивши, що Кива ховається від українців.

Відповідь нардепа була вельми жорсткою, він перейшов на лайку і пригрозив "відрізати голову".

Перехожий: Від народу, так?

Кива: Га?

Перехожий: Від народу ховаєтеся, так?

Кива: У сенсі?

Перехожий: Ну ось з охороною...

Кива: Ти що, дурень, бл*ть?! Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!

Ілля Ківа zagittya.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Ківа спіймався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Ківа запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органа.

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