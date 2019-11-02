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3 листопада • оновлено в 00:03
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"Я тобі голову відріжу, с*ка!" Ківа вляпався у новий скандал: відео

20.5т Читати матеріал російською

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив незнайомій людині фізичною розправою.

Інцидент стався біля будівлі Верховної Ради в п'ятницю, 1 листопада, приблизно о 15:50.

У депутата поцікавилися, чому він ходить з охороною, припустивши, що Кива ховається від українців.

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Відповідь нардепа була вельми жорсткою, він перейшов на лайку і пригрозив "відрізати голову".

Перехожий: Від народу, так?

Кива: Га?

Перехожий: Від народу ховаєтеся, так?

Кива: У сенсі?

Перехожий: Ну ось з охороною...

Кива: Ти що, дурень, бл*ть?! Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!

Ілля Ківа

Ілля Ківа

zagittya.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Коментарі
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11
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Николаев Олег
Николаев Олег
А он онанировал во время разговора?
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Prisyazhny Oleg
Prisyazhny Oleg
У него там ещё что-нибудь есть.
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Serov Oleg
Serov Oleg
молодчик кива...пусть этот уёпок у свиньи петьки спросит....
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