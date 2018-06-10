"Я сподіваюся!" Путін раптом заявив про "зацікавленість" Порошенка

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ініціатива розмови з президентом України Петром Порошенком виходила від української сторони.

Російський лідер вважає, що в цьому проявляється "прагнення до врегулювання" в питанні реалізації мінських домовленостей, передає "РИА Новости".

"Оскільки ініціатива цієї розмови виходила від української сторони, я думаю, в цьому вже проявляється зацікавленість у врегулюванні, у всякому разі, я на це зазвичай сподіваюся", - сказав Путін.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 9 червня, Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову.