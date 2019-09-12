"Я – перша жертва": Геращенко відреагувала на заборону відвідувати Раду

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко відреагувала на заборону відвідувати ВРУ протягом п'яти пленарних днів через емоційний виступ у бік колег із "Слуги народу".

Її заяву опублікувала прес-служба політсили у четвер, 12 вересня.

"Європейська Солідарність" виступає категорично проти створення прецеденту, коли представника опозиції позбавляють права голосу тому, що його виступ із трибуни не подобається владі", – сказано в заяві.

Геращенко відреагувала на заборону відвідувати Раду

"Мені здається, що зараз я стаю першою жертвою антидемократичних рішень. Я приклад першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців, намагаються позбавити права голосу і виступу в парламенті. Це є порушенням Конституції і прав виборців. Я розумію, що комусь то може не подобатися інша думка, але обов'язок влади – поважати права меншості", – зазначила нардеп.

При цьому, Геращенко зазначила, що, відстоюючи право на незалежність депутата, "ЄС" захищає всіх парламентаріїв, в тому числі і від "Слуги народу".

"Можна бути старим обличчям або новим, але найважливіше – мати позицію і відстоювати її. Сьогодні не тільки я, а й українське суспільство бачать серйозні загрози. Оцінка демократії і парламентаризму, коли намагаються ввести імперативний мандат, обмежити право депутата на подачу поправок", – пояснила депутат.

Геращенко відреагувала на заборону відвідувати Раду Еспресо

"Ці дії – це спроба залякати мене і нашу політичну силу. Мене щиро дивує поведінка "слуг", тому що в дійсності ми своїми діями сьогодні захищаємо їх право бути не кнопочками зеленими, а депутатами. Адже депутат має право на виступ, позицію, голос . Якщо зараз це буде проголосовано, то наступними жертвами стануть інші депутати. Апелюючи до здорового глузду я роблю все, щоб захистити парламент і уряд", – резюмувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав Геращенко на засідання комітету через інцидент у Раді. Раніше депутат назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

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