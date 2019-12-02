"Я не згоден": Зеленський виступив проти головної вимоги Путіна щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

Свою позицію він озвучив у інтерв'ю французькому Le Monde, підкресливши, що послідовність цих кроків має бути зворотною.

"Це найделікатніше питання, без сумніву. Згідно з тим, що було написано в Мінських угодах у 2015 році, прикордонний контроль має бути відновлений після виборів. Я не згоден із такою послідовністю подій", – зазначив глава української держави.

Коментуючи очікування від майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", Зеленський сказав, що саме її проведення вже сприймає як перемогу, однак про справжній успіх буде говорити, коли дипломатія матиме пріоритет над зброєю.

"Нашим пріоритетом є порятунок життів. Ми сподіваємося, що ми зможемо досягти нового обміну полоненими, але цього разу значно масововішого, з Росією. Календар, деталі ми можемо обговорити. Але мета полягає в тому, щоб домогтися глобального обміну для звільнення всіх українських ув'язнених", – поділився планами президент України.

Другим ключовим питанням, яке обговорюватиметься 9 грудня у Парижі, він назвав припинення вогню на Донбасі.

Володимир Зеленський

"Ця тема була пріоритетною в попередніх Мінських угодах. І це правда, що інтенсивність стрілянини знизилася з 2015 року, як і кількість потерпілих, але це ще не кінець. Ми хочемо реального припинення вогню. Якщо ми зможемо домовитися за першими двома пунктами, про які я згадав, ми поговоримо про вибори. Але для цього необхідно домогтися повного роззброєння з роз'єднанням всіх збройних груп і зникненням всієї зброї", – акцентував увагу Зеленський.

Також президент нагадав, що через російську агресію Донбас покинули 1 млн осіб. Ці люди, за його словами, обов'язково мають повернутися до своїх домівок і також взяти участь у виборах на Донбасі.

"Це те, що ми, українці, хочемо. Якщо ми підійдемо до цього питання, у нас буде відчуття, що Росія теж хоче миру", – підкреслив Зеленський.

Також президент України допустив, що в рамках зустрічі в "нормандському форматі" буде обговорюватися і питання про новий контракт на транзит російського газу в Європу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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