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2 грудня • оновлено в 11:08
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"Я не згоден": Зеленський виступив проти головної вимоги Путіна щодо Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

Свою позицію він озвучив у інтерв'ю французькому Le Monde, підкресливши, що послідовність цих кроків має бути зворотною.

"Це найделікатніше питання, без сумніву. Згідно з тим, що було написано в Мінських угодах у 2015 році, прикордонний контроль має бути відновлений після виборів. Я не згоден із такою послідовністю подій", – зазначив глава української держави.

Коментуючи очікування від майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", Зеленський сказав, що саме її проведення вже сприймає як перемогу, однак про справжній успіх буде говорити, коли дипломатія матиме пріоритет над зброєю.

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"Нашим пріоритетом є порятунок життів. Ми сподіваємося, що ми зможемо досягти нового обміну полоненими, але цього разу значно масововішого, з Росією. Календар, деталі ми можемо обговорити. Але мета полягає в тому, щоб домогтися глобального обміну для звільнення всіх українських ув'язнених", – поділився планами президент України.

Другим ключовим питанням, яке обговорюватиметься 9 грудня у Парижі, він назвав припинення вогню на Донбасі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ця тема була пріоритетною в попередніх Мінських угодах. І це правда, що інтенсивність стрілянини знизилася з 2015 року, як і кількість потерпілих, але це ще не кінець. Ми хочемо реального припинення вогню. Якщо ми зможемо домовитися за першими двома пунктами, про які я згадав, ми поговоримо про вибори. Але для цього необхідно домогтися повного роззброєння з роз'єднанням всіх збройних груп і зникненням всієї зброї", – акцентував увагу Зеленський.

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Також президент нагадав, що через російську агресію Донбас покинули 1 млн осіб. Ці люди, за його словами, обов'язково мають повернутися до своїх домівок і також взяти участь у виборах на Донбасі.

"Це те, що ми, українці, хочемо. Якщо ми підійдемо до цього питання, у нас буде відчуття, що Росія теж хоче миру", – підкреслив Зеленський.

Також президент України допустив, що в рамках зустрічі в "нормандському форматі" буде обговорюватися і питання про новий контракт на транзит російського газу в Європу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Минские соглашения утверждены Совбезом ООН. Зеленский хочет поспорить с Совбезом? Кого интересует, с чем он согласен, а с чем нет? Переписывать Минские никто не даст.
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Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
Не согласны с тем что подписали? Как так? Ну да, это как с долгом. Это занимала предыдущая власть. Может и с кредитами МВФ так же поступите.
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tosirova tossika
tosirova tossika
Зеленский не против Путина пошёл, а пошёл он на орган, коим играет на пианине ! с ним и говорить никто не будет, всё уже готово и согласованно , и при любом раскладе будет полная хуторская капитуляция ! слава украини !
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